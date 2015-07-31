В метро проводят проверку после инцидента с эскалатором

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Руководство столичной подземки проводит проверку по сообщениям СМИ о том, что пассажиру частично оторвало пальцы эскалатором, сообщили m24.ru в пресс-службе метрополитена.

По итогам проверки будет принято решение о дальнейших действиях. В пресс-службе подчеркнули, что эскалатор на "Пушкинской" прошел все необходимые проверки и был признан исправным.

Метрополитен также просит пассажиров соблюдать осторожность и напоминает, что эскалатор – это техническое средство повышенной опасности.

Напомним, поздно вечером 30 июля пассажир столичной подземки частично повредил пальцы руки, доставая упавший телефон на эскалаторе.

Мужчина ехал по эскалатору на станции "Пушкинская", в это время у стоявшей рядом пассажирки выпал телефон. Он решил помочь поднять гаджет, лежавший около гребенки эскалатора, но ему повредило руку.

Медики поставили диагноз "частичная ампутация второго и третьего пальцев правой руки". Молодой человек был доставлен в больницу.