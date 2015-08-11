Актер Евгений Волоцкий сломал позвоночник во время гастролей

Фото: vk.com/volotskiy

33-летний актер Евгений Волоцкий, известный по ролям с сериалах "Интерны" и "Оттепель", сломал позвоночник в результате несчастного случая, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Инцидент произошел во время гастролей столичного ТЮЗа в Израиле. Что именно произошло с Евгением, пока точно не известно.

"У актера перелом позвоночника. Жене немедленно была сделана сложнейшая операция в клинике "Тель-Ашомер", где ему спасли жизнь. Теперь Женя даже может вновь двигать руками. Существует надежда и шанс на его полное восстановление", – написали представители Московского театра юного зрителя на своей страничке в Facebook.

Актеру необходимо пройти курс реабилитации, стоимость которого составляет 120 тысяч долларов. "Мы будем благодарны за любую финансовую помощь", – отмечается в сообщении

Также в обращении МТЮЗ есть номера банковских счетов, на которые можно перевести деньги на лечение актера.

Евгений Волоцкий родился в Омске 18 мая 1982 года. В 2006 году окончил Екатеринбургский театральный институт. Сыграл более 15 ролей в различных фильмах и сериалах: "Волчок", "Интерны» (2010), "Метод Фрейда", "Оттепель", "Екатерина".