Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 ноября 2014, 13:50

Происшествия

В Новой Москве бетонная плита упала на строительный вагончик

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

В Новой Москве на строительный вагончик упал бетонный блок, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.

В результате инцидента пострадали три человека. Пострадавших извлекли из-под завалов еще до прибытия "скорой помощи".

На месте происшествия работают спасатели МЧС и сотрудники полиции.

По данным ТАСС, инцидент произошел в поселке Румянцево, расположенном в 4-х километрах от МКАД на западе Москвы.

"С подъемного крана сорвалась бетонная плита, которая упала на строительный вагончик. Пострадали три человека, двое из которых получили тяжелые травмы и были госпитализированы вертолетом МЧС", - сказал собеседник агентства.

травмы стройки пострадавшие чп

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика