В Новой Москве бетонная плита упала на строительный вагончик

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

В Новой Москве на строительный вагончик упал бетонный блок, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.

В результате инцидента пострадали три человека. Пострадавших извлекли из-под завалов еще до прибытия "скорой помощи".

На месте происшествия работают спасатели МЧС и сотрудники полиции.

По данным ТАСС, инцидент произошел в поселке Румянцево, расположенном в 4-х километрах от МКАД на западе Москвы.

"С подъемного крана сорвалась бетонная плита, которая упала на строительный вагончик. Пострадали три человека, двое из которых получили тяжелые травмы и были госпитализированы вертолетом МЧС", - сказал собеседник агентства.