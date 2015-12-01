Форма поиска по сайту

01 декабря 2015, 19:23

Происшествия

Пассажира в метро задело зеркалом прибывающего поезда

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Пассажир столичной подземки получил травму головы на станции "Красногвардейская". Его задело зеркалом прибывающего поезда, сообщил корреспонденту m24.ru начальник пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

"Молодой человек, лет двадцати, слишком близко подошел к краю платформы и получил удар зеркалом поезда", – уточнил Мышляев.

По его словам, мужчина получил ушиб мягких тканей головы и был доставлен в лечебное учреждение.

Напомним, неделю назад на станции "Арбатская" Арбатско-Покровской линии метро женщина покончила жизнь самоубийством, спрыгнув с лестницы перехода на крышу поезда.

На крыше она проехала в тоннель, где получила травмы, несовместимые с жизнью.

С крыши женщину сняли на станции "Курская". На месте происшествия работали оперативники, которые опрашивали свидетелей. О произошедшем сообщили в прокуратуру московского метрополитена.

Движение поездов на синей ветке прерывалось на пять минут. После того, как тело сняли, движение было восстановлено.

травмы пассажиры чп

Главное

