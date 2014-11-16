Фото: ТАСС/Евгений Епанчинцев

Утром 16 ноября в одном из кафе быстрого питания, расположенном на Курском вокзале, пассажир прострелил себе ногу из "травматики", передает пресс-служба УТ МВД по ЦФО.

Мужчина в ожидании поезда Москва – Курск выпивал в популярном месте общепита. В момент, когда он в очередной раз полез в карман за деньгами, раздался выстрел.

Как выяснили сотрудники полиции, у пострадавшего в кармане находился заряженный травматический пистолет, который по неосторожности владельца и сработал.

Пуля угодила нетрезвому пассажиру в левую голень. В настоящее время мужчина госпитализирован.