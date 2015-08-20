Детские клубы могут появиться на транспортно-пересадочных узлах столицы

Фото: m24.ru/Александр Авилов

На некоторых транспортно-пересадочных узлах могут появиться детские кружки. Об этом в интервью Агентству "Москва" сообщил директор по инфраструктурным проектам департамента стратегического консалтинга компании NAI Becar Константин Королев.

"Что касается функционального наполнения самого здания ТПУ "Бунинская Аллея", то на верхнем этаже можно реализовать некие социальные функции, например, создать детские клубы, какие-то центры обучения, развития. Этого не хватает в районе. При расчете экономической составляющей проекта мы предусматриваем, чтобы на верхнем этаже была низкая арендная ставка. Данная мера позволит реализовывать социально направленные проекты", – сказал Королев.

Он отметил, что из всей программы по строительству 273 ТПУ порядка четверти из них имеют инвестиционную привлекательность. "Где-то половина всех ТПУ – это объекты, которые имеют либо обременения в виде прав третьих лиц на земельных участках, которые необходимо выкупать, либо они неидеальны с коммерческой точки зрения, то есть не имеют достаточно высокую доходность", – добавил Королев.

По словам эксперта, третий вариант – это ТПУ, где нет никакой коммерческой выгоды. "Либо там недостаточно земельного ресурса, либо он есть, но выкуп участков слишком дорог для того объема, который можно на них возвести", – пояснил он.

Напомним, до 2020 года в Москве запланировано строительство 255 транспортно-пересадочных узлов с перехватывающими парковками. Все ТПУ по плану должны объединить в себе автовокзалы, станции метро и пригородных электричек, а также остановки городского наземного транспорта.

На северо-востоке столицы до 2020 года планируется построить 20 транспортно-пересадочных узлов. Девять ТПУ появятся у станций метро, а остальные одиннадцать - у железнодорожных платформ.