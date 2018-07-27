Дорожные ограничения в выходные 28–29 июля. Что перекроют и как объехать

В эти выходные автолюбителей ждет немало ограничений на дорогах, но все они временные. В центре города пройдет "Ночной забег", а также завершится знаменитое ралли "Шелковый путь". Кроме того, в субботу на Боровицкой площади отметят День крещения Руси. При этом в городе по-прежнему идет строительство станций метро, а также ведутся работы на инженерных сетях и коммуникациях. Обо всех ограничениях, которые ждут столичных водителей в выходные, читайте в материале портала Москва 24.

Фото: портал Москва 24/Роман Васильев

День крещения Руси

28 июля несколько улиц временно перекроют в связи с празднованием Дня крещения Руси на Боровицкой площади. С 7 до 13 часов полностью перекроют участок Манежной улицы от Кремлевской набережной до Боровицкой площади. С 8 до 13 часов ограничат проезд транспорта по Волхонке на участке от улицы Ленивки до Боровицкой площади.

Фото: transport.mos.ru

Еще один запрет введут с 11:30 до 13:00 на Большом Каменном мосту и улице Знаменке. Крайняя правая полоса на участке Боровицкой площади от Знаменки до Большого Каменного моста будет перекрыта с 08:00 до 11:30.

Ночной забег

Фото: transport.mos.ru

Ограничения движения введут в районе столичного стадиона "Лужники" 28 и 29 июля в связи с проведением "Ночного забега". С 21:30 28 июля до 0:30 29 июля нельзя будет проехать по улице Лужники от арены до Лужнецкой набережной. Участок набережной до Новооандреевского моста перекроют с 21:45 субботы до 0:15 воскресенья. Ограничения также запланированы на Фрунзенской набережной с 22:00 28 июля до 0:15 29 июля. С 22:10 до 23:55 субботы закроют проезд на участке Пречистенской набережной от Крымского до Патриаршего моста. Сам забег начнется в 22:30. Объехать перекрытия можно, воспользовавшись Комсомольским проспектом.

Шелковый путь

Фото: transport.mos.ru

27 июля в столице завершится ралли "Шелковый путь". В связи с этим событием движение ограничат на Ильинке от Рыбного переулка до Красной площади с 15:30 до 22:00 и на Васильевском Спуске с 16 до 23 часов. Помимо этого, с 10 до 17 часов откроют левый поворот с Кремлевской набережной на площадь Васильевского Спуска.

Митинги

Фото: transport.mos.ru

Движение в районе проспекта Сахарова будет ограничено 28 и 29 июля в связи с проведением митингов. С 11 до 15 часов 28 июля и с 11 до 16 часов 29 июля перекроют улицу Маши Порываевой от улицы Каланчевская до Докучаева переулка и проспект Академика Сахарова от Докучаева переулка до Садового кольца. Кроме того, ограничение движения по одной полосе введут на проспекте Академика Сахарова в районе дома 9 в период с 6 до 11 часов в оба дня.

Закрытие станций метро

Шесть станций Филевской линии закроют в эти выходные – 28 и 29 июля – на ремонт. В эти дни не будет работать участок от "Киевской" до "Кунцевской". На время закрытия станций для пассажиров запустят 40 бесплатных автобусов.

Участок Филевской линии метро закроют на ремонт 28 и 29 июля

Автобусы КМ1 свяжут станции "Киевская" и "Кунцевская" – они будут следовать с промежуточными остановками у метро "Кутузовская", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". Маршрут КМ2 обеспечит связь между станциями метро "Багратионовская" и "Фили". Они будут ходить с 5 утра до 2 часов ночи с интервалом не более 2 минут. В обычном режиме метро заработает 30 июля в 5:30 утра.

Строительство метро

Фото: transport.mos.ru

Новые станции Калининско-Солнцевской линии метро уже готовятся к открытию. Однако в районе дома №9 по Боровскому шоссе с 23 июля по 31 августа перекрыты две полосы движения, а на улице 50 лет Октября в районе дома №2 по улице Богданова в эти же сроки, но только ночью – с 01:30 до 5:30 – перекрыта одна полоса дороги.

Инженерные работы

Фото: transport.mos.ru

С 20 июля по 1 сентября перекрыта одна полоса движения на Новотушинском проезде в районе дома №3 – недалеко от станции метро "Волоколамская". Ограничения ввели в связи с подключением инженерных сетей.

Фото: transport.mos.ru

Также по 15 августа одна полоса недоступна для проезда автомобилей в Красноказарменном проезде в районе дома №14, строение 1А.

Фото: transport.mos.ru

Реконструкция инженерных сетей происходит и на Знаменской улице. С 23 июля по 31 октября от дома №5 до дома №5, строение 2 перекрыта одна полоса движения, а в районе самого дома №5 – одна полоса частично.

Фото: transport.mos.ru

С 24 июля по 25 августа полностью перекрыли участок 9-й Северной линии. Здесь в районе дома №1, корпус 1 устраивают инженерные сети. Для объезда закрытого участка можно поехать по 6-й Северной линии, затем повернуть на 7-ю Северную линию и через 2-ю Северную линию выехать на улицу Арсюкова. А с улицы Арсюкова уже можно выехать на 9-ю Северную линию.

Фото: transport.mos.ru

Также с 25 июля по 25 августа в районе "Москва-Сити" проезд по двум полосам закрыли на 2-м Красногвардейском проезде в районе дома №4, а также Местный проезд от пересечения с 1-м Красногвардейским проездом до дома №8 по Тестовской улице.

Фото: transport.mos.ru

С 26 июля по 25 августа из-за работ на инженерных сетях перекрыли одну полосу в Пожарском переулке от владения №5А до пересечения с Курсовым переулком.

Фото: transport.mos.ru

Движение в Мукомольном проезде ограничили с 26 июля по 30 октября. Перекрытия установили около дома №5, корпус 1 по одной полосе движения.

Фото: transport.mos.ru

На улице Щепкина до 31 июля ограничено движение по двум полосам на участке от дома №62 до дома №60/2, строение 1 (участок №1 на схеме).

Фото: transport.mos.ru

В Спиридоньевском переулке движение по одной полосе в районе дома №17 круглосуточно ограничено до 30 июля (участок №1 на схеме).

Фото: transport.mos.ru

С 27 июля по 1 декабря перекрыта одна полоса движения на улицах Платовская и Студенческая на западе столицы.