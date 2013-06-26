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Москва 24

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Город

26 июня 2013, 20:44

Московский транспорт модернизируют и оснастят IT

транспорт модернизация власть

Фото: ИТАР-ТАСС

Правительство Москвы должно в 2013 году провести комплексную модернизацию маршрутной сети общественного транспорта, а также внедрить в нее IT-сервисы и увеличить количество пешеходных зон в черте города.

Об этом сообщается в дорожной карте по созданию международного финансового центра, утвержденной распоряжением премьер-министра России Дмитрия Медведева, передает "Прайм".

Помимо этого, в период 2013-2014 годов московские власти совместно с федеральными должны создать систему мультиязычной навигации в центре города и "районах расположения культурных и образовательных объектов, а также на общественном транспорте".

Документом предусмотрено оснащение общественного транспорта, объектов и учреждений столицы мультиязычными табличками и указателями в едином стиле. Правда, список таких территорий и учреждений еще предстоит разработать.

В рамках развития транспортной сети предполагается программа развития экологически чистого общественного и частного транспорта с привлечением экспертов.

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