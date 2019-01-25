Дорожные ограничения в выходные: что перекроют и как объехать

В предстоящие выходные дни, 26 и 27 января, в столице прогнозируется сильнейший за всю зиму снегопад. В субботу выпадет около 7,2 миллиметра осадков или более 10 сантиметров снега. К утру понедельника высота сугробов может достигнуть 17 сантиметров. Обо всех перекрытиях в выходные – в материале портала Москва 24.

Фото: портал Москва 24/Роман Васильев

Съемки фильма

С 8 часов утра 26 января до часу ночи 27 января полностью перекрыт участок Якиманской набережной – от улицы Малая Якиманка до улицы Большая Якиманка. Перекрытие связано с проведением съемок фильма. Полностью будут перекрывать участок набережной во время съемки дублей – до пяти минут. Чтобы попасть с Малой Якиманки на Большую Якиманку, необходимо выехать на Якиманский проезд и затем свернуть на 3-й Голутвинский переулок, потом по 1-ому Голутвинскому переулку доехать до нужной улицы.

Фото: transport.mos.ru

Чтобы проехать от Большой Якиманки до Малой Якиманки, придется сделать большой крюк длиной почти в пять километров: сначала нужно по Большой Якиманке доехать до Ленинского проспекта, затем развернуться в районе памятника Спасокукоцкому, далее, проехав в обратную сторону по Ленинскому проспекту и Большой Якиманке, свернуть на Бродников переулок и через Большую Полянку доехать до Старомонетного переулка и, наконец, свернув на Кадашевскую набережную, попадаем на Якиманскую набережную и улицу Малая Якиманка.

Строительство дорог, метро и зданий

Фото: transport.mos.ru

До 15 февраля в связи с продлением строительства близ станции МЦК Ростокино полностью перекрыли участок Проектируемого проезда № 1214 – от дома 202 до дома 220б, строения 1, по проспекту Мира. Чтобы проехать закрытый участок, нужно свернуть с проспекта на Ростокинскую улицу, затем повернуть на Бажова и ехать до конца улицы в сторону станции МЦК. Попасть на Проектируемый проезд можно через парковку на территории автосалона.

Фото: transport.mos.ru

До 15 октября ограничено движение и на участке улицы Рогожский Поселок. Две полосы перекрыли от дома 5 до дома 29, строения 9. Для удобства проезда рабочие сделали временные дорожные расширения.

Фото: transport.mos.ru

Также ввели ограничения на 40-м километре МКАД. До 10 апреля ограничено движение по пяти полосам в районе строительства дороги "МКАД – поселок Коммунарка – аэропорт Остафьево". Для удобства проезда будут организованы временные расширения на дорожном участке.

Фото: transport.mos.ru

Подобные изменения действуют и на 50-м километре кольцевой автодороги. Движение здесь ограничено частично, по одной полосе – в каждом направлении, а также по одной из пяти полос – на внутренней стороне кольцевой дороги. Полноценное движение восстановят 28 февраля.

Фото: transport.mos.ru

Кроме того, продолжается строительство Большой кольцевой линии метро. Для этого в районе станций "Динамо" и "Петровский парк" до конца 2019 года полностью закрыли Московскую аллею – от дома 33а до дома 35.

Фото: transport.mos.ru

На другом, северо-восточном участке Большой кольцевой линии метро на время строительства ограничили движение по одной полосе на участке Семеновской набережной – от дома 1, строения 7 до дома 1, строения 5 (участок № 1 на схеме). Полноценное движение обещают восстановить 5 марта.

Фото: transport.mos.ru

Также продолжается строительство Некрасовской линии метро. Движение по участку проезда Энтузиастов под Дангауэровским путепроводом полностью перекрыли до 1 сентября. Чтобы объехать закрытый участок в южном направлении, необходимо выехать на шоссе Энтузиастов и развернуться, использовав развязку у станции метро "Авиамоторная". Если вы направляетесь на север, выезжайте на шоссе, развернувшись на развязке с Северо-Восточной хордой, а далее – на первом перекрестке по проспекту Буденного.

Фото: transport.mos.ru

На улице Генерала Дорохова круглосуточно закрыта одна полоса – от пересечения с МКАД до владения 38б, строения 3. Ограничение продлится до конца февраля.

Фото: transport.mos.ru

Ограничения движения автомобилей продолжают действовать и на Большом Москворецком мосту. До 21 апреля дорожные изменения затронут полосу в сторону улицы Варварка.

Фото: transport.mos.ru

Также продолжается капитальный ремонт Волоколамского тоннеля. До 30 апреля перекрыто по одной полосе в каждом направлении – от дома 71 по Ленинградскому проспекту до дома 15 по Волоколамскому шоссе. В ночное время (с 1:30 до 5:30) этот участок будет полностью закрыт для проезда.

Фото: transport.mos.ru

А в районе станции метро "Селигерская" с 1 января на Дмитровском шоссе закрыты три полосы движения. Ограничения действуют от дома 96, корпуса 2 до дома 96, корпуса 1. Снять ограничения планируют до 1 сентября 2020 года.

Фото: transport.mos.ru

В связи со строительством станции метро "Юго-Восточная" на пересечении Ферганской и Ташкентской улиц весь год будет действовать ограничение движения только по одной полосе.

Фото: transport.mos.ru

На полтора года действуют ограничения по улице Каховка – от Севастопольского проспекта до дома 19, строения 2. Дорожные полосы будут заниматься поэтапно с сохранением движения по двум полосам в каждом направлении.

Фото: transport.mos.ru

Продолжают реконструировать станцию метро "Кунцевская", в связи с чем ограничено движение от Молдавской улицы, дома 2б до Малой Филевской улицы в районе пересечения с Рублевским шоссе. В обоих направлениях работает одна дорожная полоса.

Фото: transport.mos.ru

Кроме того, в связи со строительством Большой кольцевой линии (БКЛ) до 31 декабря ограничили движение транспорта по двум полосам улицы Удальцова. Перекрытия коснулись участка от ее пересечения с проспектом Вернадского до дома 65а, расположенного на улице Удальцова. Для автомобилистов обустроили временные расширения дороги.

Фото: transport.mos.ru

До 25 апреля автомобилистов не пустят на участок улицы Мустая Карима – от дома 18, корпуса 5, строения 1 до дома 18, корпуса 1. Там ведутся работы по строительству пешеходного перехода. Объехать перекрытую улицу можно через проспект Лихачева.

Фото: transport.mos.ru

С 18 января до 21 апреля перекрыто движение транспорта по одной полосе в каждом направлении на участке Молодогвардейской улицы – от дома 54, строения 6 до дома 61, корпуса 2. Это необходимо для завершения строительных работ.

Фото: transport.mos.ru

Также строительные работы начались на Малой Пироговской улице в районе дома 14, строения 3. В этом месте частично закрыта для проезда одна полоса движения, также рабочие заняли парковочные места. Для автомобилистов они будут недоступны до конца 2019 года.

Реконструкция инженерных сетей и ремонт

Фото: transport.mos.ru

На Волгоградском проспекте в районе дома 11 с 25 января ограничили движение автомобилей по одной полосе. Все ограничения будут действовать в круглосуточном режиме до 7 марта включительно. В этом месте проводят ремонтные работы.

Фото: transport.mos.ru

До конца февраля перекрыта одна полоса на участке Бережковской набережной. Ограничения действуют в круглосуточном режиме от Большой Дорогомиловской улицы до Бородинского моста.

Фото: transport.mos.ru

Также в связи с продлением сроков реконструкции инженерных сетей перекрыли Совхозный переулок в районе пересечения с Чебоксарской улицей. Снять ограничения обещают 1 февраля.

Фото: transport.mos.ru

На Ленинградском шоссе с начала года также идет реконструкция инженерных сетей. В связи с этим будут поэтапно перекрывать одну полосу бокового проезда Ленинградского шоссе в районе дома 84, строения 1. Ограничения продлятся до 15 апреля.

Фото: transport.mos.ru

Помимо этого, с 15 января по 20 февраля в связи с работами по восстановлению инженерных сетей частично ограничено движение на Кадашевской набережной и в Варсонофьевском переулке. Подобные ограничения действуют на 2-м Сетуньском проезде – от дома 9 до дома 12, корпуса 2 – до 13 апреля, и на участке 8-го Новоподмосковного переулка – до 15 апреля.

Фото: transport.mos.ru

Также по 31 марта поэтапно перекрывают проезд от Муромской до Заозерной улицы. Одновременно с этим ограничивается движение по одной полосе на Муромской улице в районе дома 3 и Красносолнечной улице в районе дома 30. Кроме того, действуют ограничения по одной полосе на Заозерной улице – от дома 9 до дома 14 и на проезде от Заозерной улицы до дома 15б, строения 3а. Чтобы объехать закрытый участок Муромской улицы, можно воспользоваться параллельными улицами – Красносолнечной и Большой Косинской.

Фото: transport.mos.ru

А по 11 февраля поэтапно ограничивают проезд по одной полосе на улице Яблочкова в районе дома 4.

Фото: transport.mos.ru

На востоке города по одной полосе заняли на улице Камова и на улице Третьего Интернационала. Ограничения действуют от дома 3 до дома 20 по улице Третьего Интернационала (до 31 августа) и от улицы 8 Марта до Проектируемого проезда № 5049 (до 25 марта). В этом районе проводят реконструкцию инженерных сетей.

На юго-востоке города на улице Вертолетчиков введены ограничения движения в связи со строительством инженерных сетей. В районе дома 13 улицы Вертолетчиков ограничено движение по двум полосам. Для сохранения движения транспорта здесь обустроили временные расширения дороги.

Фото: transport.mos.ru

На севере Москвы изменится схема движения транспорта из-за реконструкции инженерных сетей. С 25 января по 15 апреля ограничили движение по двум полосам на дублере Ленинградского проспекта, в районе дома 59 (участок № 1 на схеме), а также по одной полосе – на Ленинградском проспекте, в районе дома 49/2 (участок № 2 на схеме).

Фото: transport.mos.ru

До 15 марта на Новочеремушкинской улице будут действовать ограничения движения между четной и нечетной сторонами улицы. Кроме того, на этот же срок ввели ограничение движения по одной полосе на участке Новочеремушкинской улицы, в районе дома 21, корпуса 1, по нечетной стороне. Изменения в организации движения вызваны прокладкой инженерных сетей. Для объезда перекрытого участка можно воспользоваться улицей Кедрова, улицей Дмитрия Ульянова или Кржижановского.

Фото: transport.mos.ru

Вместе с тем до 10 февраля на улице Дунаевского – от дома 29 по Кутузовскому проспекту до дома 28, корпуса 1, а также по Студенческой улице (участок № 2 на схеме) ограничено движение по одной полосе с организацией приоритетного права проезда и ликвидацией парковки. Здесь проводят реконструкцию инженерных сетей.