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24 ноября 2016, 08:29

Еноты и сурикаты из Московского зоопарка украсят общественный транспорт

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Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Фотографии тигров, лис, зебр, енотов и сурикатов, обитающих в Московском зоопарке, в декабре украсят шесть городских автобусов и один троллейбус, сообщает mos.ru.

Любой желающий сможет сделать пожертвование на содержание этих животных. Рядом с каждым снимком, украшающим борт автобуса или троллейбуса, будет указан короткий номер 2272, на который с помощью СМС можно будет сделать денежный перевод. Минимальная сумма перевода не ограничена, а само СМС-сообщение будет бесплатным. Сбор средств продлится два месяца.

На сайте Московского зоопарка появится раздел, в котором будет отображаться, сколько средств перечислили благотворители через СМС. Также в открытом доступе будет доступна отчетность о том, на какие нужды пошли деньги.

Лис, енотов, зебр, сурикатов и тигров можно будет увидеть на троллейбусе № 32, курсирующем по маршруту "Улица Гаражная" – "Улица Уссурийская", и на следующих автобусах:

  • № 155 ("Проспект Маршала Жукова" – "Метро "Филевский парк")
  • № 105 ("Метро "Сокол" – "Метро "Динамо")
  • № 76 ("Метро "ВДНХ" (северный вестибюль)" – "Метро "Тимирязевская")
  • № 903 ("Холмогорская улица" – "Рижский вокзал")
  • № 93 ("Метро "ВДНХ" (северный вестибюль)" – "Метро "Медведково"
  • № 116 ("Тишинская площадь" – "Метро "Фили")

В Московском зоопарке уже существует форма финансовой помощи животным в виде опекунства. Под опекой находятся более 120 обитателей зоосада, среди которых жираф Самсон, еноты и белая полярная сова.

Сумма, которая собирается среди благотворителей, рассчитывается, исходя из стоимости ежедневного рациона подопечного животного, частично в нее включены расходы на содержание. Больше всего средств требуется для содержания зверей и хищных птиц, а дешевле всего обходятся грызуны.

Опекуны получают различные приятные бонусы, например, карту, дающую право бесплатно посещать зоопарк.

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