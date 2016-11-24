Еноты и сурикаты из Московского зоопарка украсят общественный транспорт

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Фотографии тигров, лис, зебр, енотов и сурикатов, обитающих в Московском зоопарке, в декабре украсят шесть городских автобусов и один троллейбус, сообщает mos.ru.

Любой желающий сможет сделать пожертвование на содержание этих животных. Рядом с каждым снимком, украшающим борт автобуса или троллейбуса, будет указан короткий номер 2272, на который с помощью СМС можно будет сделать денежный перевод. Минимальная сумма перевода не ограничена, а само СМС-сообщение будет бесплатным. Сбор средств продлится два месяца.

На сайте Московского зоопарка появится раздел, в котором будет отображаться, сколько средств перечислили благотворители через СМС. Также в открытом доступе будет доступна отчетность о том, на какие нужды пошли деньги.

Лис, енотов, зебр, сурикатов и тигров можно будет увидеть на троллейбусе № 32, курсирующем по маршруту "Улица Гаражная" – "Улица Уссурийская", и на следующих автобусах:

№ 155 ("Проспект Маршала Жукова" – "Метро "Филевский парк")

№ 105 ("Метро "Сокол" – "Метро "Динамо")

№ 76 ("Метро "ВДНХ" (северный вестибюль)" – "Метро "Тимирязевская")

№ 903 ("Холмогорская улица" – "Рижский вокзал")

№ 93 ("Метро "ВДНХ" (северный вестибюль)" – "Метро "Медведково"

№ 116 ("Тишинская площадь" – "Метро "Фили")