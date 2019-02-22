Дорожные ограничения в выходные: что перекроют и как объехать

23 февраля – на два дня раньше срока – откроют северный участок Сокольнической линии метро. Также в эти дни в городе пройдут праздничные митинги и велопробег. Все подробности о важных перекрытиях и ограничениях движения в выходные – в нашем материале.



Фото: портал Москва 24/Роман Васильев

Праздничные демонстрации

В центре Москвы 23 и 24 февраля будет перекрыт проезд на ряде улиц из-за праздничных демонстраций. 23 февраля на Страстном бульваре начнутся шествие и митинг, посвященные 101-й годовщине Красной Армии и Военно-морского флота.

Фото: transport.mos.ru

Перекрытия будут действовать с 09:00 на участке Страстного – от Тверской до улицы Большая Дмитровка. С 11:40 перекроют участок Страстного бульвара – от улицы Большая Дмитровка до Петровки и участок Петровки – от Страстного до Театрального проезда. С 12:45 до 13:00 будет закрыт участок Театрального проезда в районе пересечения с улицей Петровка. Запускать движение планируется по мере прохождения колонны. При этом Госавтоинспекция может скорректировать время перекрытия движения.

24 февраля из-за демонстрации с 11:00 будет перекрыт Страстной бульвар до Петровки, затем, с 14:00, перекроют внутреннюю сторону Петровского, Рождественского и Сретенского бульваров и проспект Академика Сахарова.

Велопробег

Фото: transport.mos.ru

Пушкинскую, Андреевскую и Воробьевскую набережные Москвы-реки перекроют 24 февраля из-за велопробега. Ограничения будут действовать с 12:00 до 13:00.

Велопробег будет приурочен к 112-й годовщине РЭУ имени Плеханова. Старт и финиш – Парк Горького на Пушкинской набережной. Участники стартуют в 12:00. Маршрут велопробега пройдет по набережной вдоль реки, а общее расстояние, которое преодолеют участники, составит 12 километров.

Строительство дорог

Фото: transport.mos.ru

Фото: transport.mos.ru

Из-за строительства развязки на пересечении МКАД и Бесединского шоссе ввели ограничения с 20 февраля по 20 августа – в этот период недоступны одна или две полосы. В ночное время (с 02:00 до 03:00) на некоторых участках также будут вводить 20-минутные перекрытия движения.

Фото: transport.mos.ru

Фото: transport.mos.ru

В связи со строительством Северо-Западной хорды до 1 декабря ограничили движение на улице Нижние Мневники – от дома 62 до дома 110 (одна полоса в каждом направлении), на улице Народного Ополчения – от дома 2 до дома 14, корпуса 1 (четыре полосы с сохранением движения по двум полосам в каждом направлении), а также на Карамышевской набережной – от дома 26, корпуса 1 до дома 36 (одна полоса с сохранением движения по двум полосам в каждом направлении).

Фото: transport.mos.ru

Введены ограничения на 40-м километре МКАД. До 10 апреля ограничено движение по пяти полосам в районе строительства дороги "МКАД – поселок Коммунарка – аэропорт Остафьево". Для удобства там организуют временные расширения.

Фото: transport.mos.ru

Подобные изменения действуют и на 50-м километре кольцевой автодороги. Движение здесь ограничено частично: по одной полосе – в каждом направлении, а также по одной из пяти полос – на внутренней стороне кольцевой дороги. Полноценное движение восстановят 28 февраля.

Фото: transport.mos.ru

Также продолжается капитальный ремонт Волоколамского тоннеля. До 30 апреля перекрыто по одной полосе в каждом направлении – от дома 71 по Ленинградскому проспекту до дома 15 по Волоколамскому шоссе. В ночное время (с 01:30 до 05:30) этот участок полностью закрыт для проезда.

Фото: transport.mos.ru

Движение в Маяковском тоннеле в столице ограничили до 25 апреля из-за ремонта. В тоннеле перекрыли по одной полосе в каждом направлении.