Движение троллейбуса №78 в ЦАО восстановлено

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В центре Москвы восстановлено движение троллейбусов №78, сообщает информационный центр столичного департамента транспорта. Перебои в работе маршрута возникли из-за обрыва контактной сети.

"Возобновлено движение троллейбусов №78. Ранее движение троллейбусов было приостановлено в связи с обрывом контактной сети, который произошел на перекрестке улиц Лесная и Новолесная. На месте работали специалисты аварийных служб ГУП "Мосгортранс". В настоящее время городской транспорт работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.