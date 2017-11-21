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Город

21 ноября 2017, 00:07

В Подмосковье ограничат движение фур из-за паводка в апреле

транспорт дороги эксклюзив

Фото: ТАСС/Антон Ваганов

Более 3 тысяч километров дорог Подмосковья закроют в апреле для большегрузов. Временные ограничения вводятся в связи с опасностью паводков, рассказали порталу Москва 24 в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. При этом ограничения не будут касаться пассажирских перевозок.

"Ограничения в апреле вводятся на время половодья. Это регулярная мера, необходимая для обеспечения сохранности автомобильных дорог", – сказали в пресс-службе ведомства.

Временные ограничения будут действовать с 1 по 30 апреля 2018 года, они коснутся транспортных средств, у которых нагрузка на ось превышает установленные документом параметры. В зависимости от типа дороги и конструкции грузовика этот параметр может варьироваться от 3 до 11 тонн.


В основном ограничения затронут дороги, которые соединяют населенные пункты с крупными магистралями: Большим и Малым московским кольцом, Волоколамским шоссе, трассами М-9 "Балтия", М-10 "Россия", М-2 "Крым". Всего движение будет ограничено на 286 участках транспортных артерий региона суммарной длиной 3,2 тысячи километров.

При этом ограничения не затронут:

  • международные перевозки грузов;
  • пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
  • перевозки продуктов, животных, лекарств, топлива, семян, удобрений и почтовых грузов;
  • перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;
  • транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ;
  • транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.

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В Подмосковье в ближайшее время запустят очередной участок Центральной кольцевой автодороги. Его протяженность составит почти четыре километра. Он включает мост через Москву-реку и две развязки. Отрезок дороги пройдет в обход Звенигорода.

Общая протяженность кольца – более 500 километров. Строители разбили магистраль на пять участков. Трасса будет полностью готова в 2019 году.


В Истринском районе Московской области на трассе М-9 "Балтия" появится новая парковка для большегрузных автомобилей. Там смогут разместиться 100 фур, почти 700 легковых автомобилей, планируется строительство сервисов, заправки и гостиницы.

Еще один крупный логистический центр планируется открыть вблизи деревни Назарьево сельского поселения Степаньковское Шаховского района Московской области на трассе М-9 "Балтия". На территории центра разместятся складские корпуса, гостиница, ремонтная зона и стоянка для грузовых и легковых машин. Помимо этого, комплекс может использоваться в качестве пункта таможенного контроля грузов.

Воловатов Виталий

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