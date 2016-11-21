Электричку в честь юбилея Физтеха запустят на МЖД

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Электричку, посвященную истории Физтеха, запустят в честь 70-летия МФТИ на Савеловском направлении железной дороги, сообщает пресс-служба вуза. Каждый из одиннадцати вагонов состава оформят архивными фотографиями, легендами и байками студентов, интересными историями и биографиями известных выпускников.

Физтех.Электричка – совместный проект МФТИ и Центральной пригородной пассажирской компании. Она начнет курсировать с 25 ноября. МФТИ расположен в Долгопрудном, поэтому студенты и сотрудники вуза часто пользуются поездами Савеловского направления.

Пригородные поезда уже стали частью культуры Физтеха, с ними связано множество баек и легенд, отметили представители вуза. Согласно одной из них, Марк Айзерман, профессор и заведующий кафедрой теоретической механики МФТИ, каждый день ездил в институт на электричке и постоянно засыпал, проезжая мимо станции "Новодачная". Машинист по громкой связи будил его перед нужной остановкой. Так, по легенде, на свет появилась знаменитая фраза: "Марк, следующая Новодачная!", и родилось название железнодорожной станции "Марк".

В торжественном запуске электропоезда примет участие проректор по научной работе и стратегическому развитию МФТИ Тагир Аушев, а также известные выпускники Физтеха, оказавшие поддержку проекту.

Следить за расписанием юбилейного поезда можно будет в приложении "Яндекс.Электрички", где состав будет помечен специальным значком.