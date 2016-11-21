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21 ноября 2016, 16:04

Электричку в честь юбилея Физтеха запустят на МЖД

транспорт ж/д и вокзалы

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Электричку, посвященную истории Физтеха, запустят в честь 70-летия МФТИ на Савеловском направлении железной дороги, сообщает пресс-служба вуза. Каждый из одиннадцати вагонов состава оформят архивными фотографиями, легендами и байками студентов, интересными историями и биографиями известных выпускников.

Физтех.Электричка – совместный проект МФТИ и Центральной пригородной пассажирской компании. Она начнет курсировать с 25 ноября. МФТИ расположен в Долгопрудном, поэтому студенты и сотрудники вуза часто пользуются поездами Савеловского направления.

Пригородные поезда уже стали частью культуры Физтеха, с ними связано множество баек и легенд, отметили представители вуза. Согласно одной из них, Марк Айзерман, профессор и заведующий кафедрой теоретической механики МФТИ, каждый день ездил в институт на электричке и постоянно засыпал, проезжая мимо станции "Новодачная". Машинист по громкой связи будил его перед нужной остановкой. Так, по легенде, на свет появилась знаменитая фраза: "Марк, следующая Новодачная!", и родилось название железнодорожной станции "Марк".

В торжественном запуске электропоезда примет участие проректор по научной работе и стратегическому развитию МФТИ Тагир Аушев, а также известные выпускники Физтеха, оказавшие поддержку проекту.

Следить за расписанием юбилейного поезда можно будет в приложении "Яндекс.Электрички", где состав будет помечен специальным значком.

Тематические составы уже давно курсируют в столичной подземке. В начале ноября там запустили поезд "Великие полководцы". Запуск седьмого тематического состава приурочили к 75-летию исторического военного парада 1941 года на Красной площади.

Еще два поезда в метро посвящены советскому кинематографу и мультипликации. Один рассказывает пассажирам об амурских тиграх. В октябре 2016 года в подземке появился поезд в честь английского поэта и драматурга Уильяма Шекспира. Ранее были запущены поезда в честь годовщины полета в космос Юрия Гагарина и 70-го юбилея Победы в Великой Отечественной войне.

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