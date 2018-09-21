Дорожные ограничения в выходные: что перекроют и как объехать

В эти выходные главным событием станет Московский марафон, из-за чего некоторые улицы в центре полностью перекроют для движения автомобилистов. Кроме того, в городе проход фестиваль "Круг света", который также потребует некоторых временных ограничений на дорогах. Обо всех перекрытиях в эти выходные – в материале портала Москва 24.

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Московский марафон

Улицы в центре столицы перекроют с 7 до 17 часов 23 сентября в связи с проведением Московского марафона. Участники забега проследуют по набережным Москвы-реки, центральным улицам города, участкам Садового и Бульварного колец.

Фото: transport.mos.ru

Для проезда транспорта полностью будут закрыты Лужнецкая, Саввинская, Ростовская, Смоленская, Краснопресненская, Пресненская, Москворецкая, Кремлевская, Пречистенская и Фрунзенская набережные. Также нельзя будет проехать по улицам Лужники, Хамовнический Вал, Смоленская, Тестовская, Мантулинская, Баррикадная и Большая Якиманка, по улице 1905 года, Красной Пресне, Крымскому Валу и Новодевичьей набережной.

Перекрыты будут и улицы Большая Полянка, Серафимовича, Охотный Ряд, Моховая, а также на участок Тверской от Пушкинской площади до Охотного Ряда и части Смоленской улицы от Бородинского моста до Смоленского проезда.

Кроме того, перекрытия введут в 1-м Красногвардейском проезде, на Новинском, Смоленском, Зубовском и Крымском бульварах, Калужской, Лубянской, Новой и Старой площадях, в Якиманском, Театральном и Китайгородском проездах. Для транспорта закроют Большой Каменный и Большой Устьинский мосты, а также Яузский, Покровский, Чистопрудный, Сретенский, Рождественский, Цветной, Петровский, Страстной и Тверской бульвары. Открывать участки будут по мере продвижения участников марафона.

"Круг света"

Фото: transport.mos.ru

Фестиваль "Круг света" проходит в столице с 21 по 25 сентября. Движение транспорта возле его главных площадок ограничивают только в определенные часы. Так, во время проведения светового шоу на Театральной площади – с 17 до 23 часов – во все дни фестиваля будет перекрыта улица Петровка от Кузнецкого Моста до Театрального проезда. В эти же часы в обоих направлениях движение будет ограничено по одной полосе Театрального проезда на участке от улицы Большая Дмитровка до Неглинной.

На территории музея-заповедника "Царицыно" в этот же период перекроют движение автотранспорта по Новоцарицынскому шоссе от Шипиловского проезда до улицы Тюрина, а также по улице Тюрина от Новоцарицынского шоссе до 1-й Радиальной улицы и на участке 1-й Радиальной улицы от улицы Тюрина до проезда Кошкина.

Во время проведения фестиваля на Гребном канале (с 21 по 23 сентября и 25 сентября) с 18 до 23 часов нельзя будет проехать по участку Крылатской улицы от дома №8 до пересечения с улицей Нижние Мневники. Также нельзя будет развернуться под Крылатским мостом. Кроме того, в эти же сроки ограничат движение по одной полосе Крылатской улицы от улицы Нижние Мневники до съезда на Рублевское шоссе. Движение автомобилей перекроют в Проектируемом проезде № 6374 от владения 2 до пересечения с Островной улицей (25 сентября с 18 до 23 часов).

Закрытие станций метро

Участок Филевской линии метро между "Киевской" и "Кунцевской" закроют 22 и 23 сентября. Там продолжается капитальный ремонт станций. В эти дни пассажиры не смогут воспользоваться "Студенческой", "Кутузовской", "Филями", "Багратионовской", "Филевским парком" и "Пионерской". Станция "Кунцевская" будет открыта только на Арбатско-Покровской линии.

Для удобства пассажиров между закрытыми станциями пустят бесплатные автобусы КМ1 и КМ2. Маршрут КМ1 свяжет станции метро "Киевская", "Кутузовская", "Багратионовская", "Филевский парк", "Пионерская" и "Кунцевская". А КМ2 пройдет между станциями "Багратионовская" и "Фили". Интервал движения не превысит двух минут. В обычном режиме метро заработает 24 сентября в 05:30.

Реконструкция моста

Фото: transport.mos.ru

До 28 декабря 2018 года движение транспорта ограничили в районе Большого Москворецкого моста. Это связано с проведением капитального ремонта сооружения. На самом мосту закрыли для проезда четыре полосы. Движение организуют по свободной полосе. При необходимости машины будут пропускать по "встречке".

На Кремлевской набережной под мостом и около него можно проехать по двум полосам в обоих направлениях. На Софийской набережной закрыли по одной полосе в каждом направлении.

Инженерные работы

Фото: transport.mos.ru

На участке Семеновской набережной в центре Москвы ограничили движение до 30 октября. Перекрыто по одной полосе на участке Семеновской набережной в районе пересечения с улицей Гольяновской. Ограничение введено из-за прокладки инженерных сетей.

Фото: transport.mos.ru

Также движение транспорта ограничили на одной полосе на участке Бережковской набережной от дома №8 до дома №4. Здесь проводят инженерные работы до 31 октября включительно. Кроме того, до 28 декабря движение ограничили на участке Бережковской набережной – от улицы Большая Дорогомиловская до Бородинского моста. Из-за инженерных работ перекрыли по одной полосе в каждом направлении.

Фото: transport.mos.ru

Движение на Бутырской улице ограничили с 10 сентября из-за реконструкции инженерных сетей. Ограничение действует до 10 октября на участке от съезда с Дмитровского проезда до 4-го Вятского переулка. В ходе работ будет поэтапно перекрываться одна полоса.

Фото: transport.mos.ru

До 15 октября включительно продлили сроки инженерных работ в районе делового центра "Москва-Сити". До двух полос перекрывают во 2-м Красногвардейском проезде в районе дома №4 и в Местном проезде – от пересечения с 1-м Красногвардейским проездом до дома №8 по Тестовской улице.

Фото: transport.mos.ru

Движение ограничили на участке улицы Генерала Тюленева от дома №5, корпус 1 до дома №21А из-за прокладки инженерных сетей. Ограничения действуют до 12 августа 2019 года. Для удобства объезда перекрыли всего одну полосу с расширением проезжей части. Перекрытия также появились с 1:30 до 5:30 на участке улицы Теплый Стан в районе пересечения с улице Генерала Тюленева. Они действуют до 15 декабря.

Фото: transport.mos.ru

На дублере Алтуфьевского шоссе в районе владения 52 перекрыто движение по одной полосе в связи с прокладкой инженерных коммуникаций. Ограничения действуют до 10 октября.

Фото: transport.mos.ru

В центре города частично ограничили движение на одной полосе в Малом Рогожском переулке от дома №13 до дома №17 (участок 1 на схеме). Подобные ограничения действуют также на Малой Андроньевской улице в районе дома №24 (участок 2 на схеме). Ограничения действуют по 5 октября.

Фото: transport.mos.ru

Также перекладывают коммуникации на Садовнической улице. Здесь по 31 октября частично закрыта одна полоса – от пересечения с 1-м Раушским переулком до дома №14, строение 1.

Фото: transport.mos.ru

При строительстве Южной рокады на дублере Варшавского шоссе планируют переустраивать инженерные сети. Поэтому в районе дома №2, корпус 2 по Балаклавскому проспекту ограничили движение на одной полосе, а в районе дома №2, корпус 4 по Балаклавскому проспекту и в районе пересечения с Варшавским шоссе перекрыли до двух полос. Все ограничения будут сняты после 25 декабря.

Фото: transport.mos.ru

С 15 сентября по 20 декабря также ограничат движение на одной полосе в Малом Харитоньевском переулке. Здесь реконструируют инженерные сети.