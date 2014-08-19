Движение общественного транспорта в ВАО и ЮЗАО восстановлено

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Полностью восстановлено движение общественного транспорта на востоке и юго-западе Москвы, сообщили в информационном центре столичного департамента транспорта.

Ранее сообщалось, что утром 19 августа в связи с дорожной аварией на пересечении Чонгарского и Симферопольского бульвара было временно ограничено движение трамваев №№ 13, 16, 47 и автобусов № 189.

Также было ограничено движение троллейбусов №№ 32,41 и 83 на Щелковском шоссе. Причиной стало ДТП в районе дома 42.

На месте происшествия работали оперативные службы. Сейчас троллейбусы, автобусы и трамваи работают согласно штатному расписанию.