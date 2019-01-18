Дорожные ограничения в выходные 19-20 января: что перекроют и как объехать

Фото: портал Москва 24/Роман Васильев

В эти выходные москвичам стоит ожидать не только крещенских морозов, но и новые дорожные ограничения в городе. Обо всех перекрытиях в выходные читайте в материале портала Москва 24.

Строительство дорог, метро и зданий

Фото: transport.mos.ru

До 15 февраля в связи с продлением строительства близ станции МЦК Ростокино полностью перекрыли участок Проектируемого проезда №1214 – от дома 202 до дома 220Б, строения 1 по проспекту Мира. Чтобы проехать закрытый участок, нужно свернуть с проспекта на Ростокинскую улицу, затем повернуть на Бажова и ехать до конца улицы в сторону станции МЦК. Попасть на Проектируемый проезд можно через парковку на территории автосалона.

Фото: transport.mos.ru

До 15 октября ограничено движение и на участке улицы Рогожский Поселок. Две полосы перекрыли от дома 5 до дома 29, строение 9. Для удобства проезда рабочие сделали временные дорожные расширения.

Фото: transport.mos.ru

Также ввели ограничения на 40-м километре МКАД. До 10 апреля ограничено движение по пяти полосам в районе строительства дороги "МКАД – поселок Коммунарка – аэропорт Остафьево". Для удобства проезда будут организованы временные расширения на дорожном участке.

Фото: transport.mos.ru

Подобные изменения действуют и на 50-м километре кольцевой автодороги. Движение здесь ограничено частично, по одной полосе в каждом направлении, а также по одной из пяти полос на внутренней стороне кольцевой дороги. Полноценное движение восстановится 28 февраля.

Фото: transport.mos.ru

Продолжается строительство Большой кольцевой линии метро. Для этого в районе станций "Динамо" и "Петровский парк" до конца 2019 года полностью закрыли Московскую аллею от дома 36, корпус 5 до дома 36, корпус 51.

Фото: transport.mos.ru

На другом, северо-восточном участке Большой кольцевой линии метро, на время строительства ограничили движение по одной полосе на участке Семеновской набережной – от дома 1, строения 7 до дома 1, строения 5 (участок №1 на схеме). Полноценное движение обещают восстановить 5 марта.

Фото: transport.mos.ru

Продолжается строительство Некрасовской линии метро. Движение по участку проезда Энтузиастов под Дангауэровским путепроводом полностью перекрыли до 1 сентября. Чтобы объехать закрытый участок в южном направлении, необходимо выехать на шоссе Энтузиастов и развернуться, использовав развязку у станции метро "Авиамоторная". Если вы направляетесь на север, выезжайте на шоссе, развернувшись на развязке с Северо-Восточной хордой, а далее – на первом перекрестке по проспекту Буденного.

Фото: transport.mos.ru

На улице Генерала Дорохова круглосуточно закрыта одна полоса – от пересечения с МКАД до владения 38б, строение 3. Ограничение продлится до конца февраля.

Фото: transport.mos.ru

Ограничения движения автомобилей продолжают действовать и на Большом Москворецком мосту. До 21 апреля дорожные изменения затронут полосу в сторону улицы Варварка.

Фото: transport.mos.ru

Также продолжается капитальный ремонт Волоколамского тоннеля. До 30 апреля будет перекрыто по одной полосе в каждом направлении от дома 71 по Ленинградскому проспекту до дома 15 по Волоколамскому шоссе. В ночное время (с 1:30 до 5:30) данный участок будет полностью закрыт для проезда.

Фото: transport.mos.ru

А в районе станции метро "Селигерская" с 1 января на Дмитровском шоссе закрыты три полосы движения. Ограничения действуют от дома 96, корпус 2 до дома 96, корпус 1. Снять ограничения планируют до 1 сентября 2020 года.

Фото: transport.mos.ru

В связи со строительством станции метро "Юго-Восточная" на пересечении Ферганской и Ташкентской улиц весь год будет действовать ограничение движения только по одной полосе.

Фото: transport.mos.ru

На полтора года действуют ограничения по улице Каховка от Севастопольского проспекта до дома 19, строение 2. Дорожные полосы будут заниматься поэтапно с сохранением движения по двум полосам в каждом направлении.

Фото: transport.mos.ru

Продолжают реконструировать станцию метро "Кунцевская", в связи с чем ограничено движение от Молдавской улицы, дом 2Б до Малой Филевской улицы в районе пересечения с Рублевским шоссе. В обоих направлениях работает одна дорожная полоса.

Фото: transport.mos.ru

Кроме того, в связи со строительством Большой кольцевой линии (БКЛ) до 31 декабря ограничили движение транспорта по двум полосам улицы Удальцова. Перекрытия коснулись участка от ее пересечения с проспектом Вернадского до дома 65А, расположенного на улице Удальцова. Для автомобилистов обустроят временные расширения дороги.

Фото: transport.mos.ru

До 25 апреля автомобилистов не пустят на участок улицы Мустая Карима от дома 18, корпуса 5, строения 1 до дома 18, корпуса 1. Там ведутся работы по строительству пешеходного перехода. Объехать перекрытую улицу можно через проспект Лихачева.

Фото: transport.mos.ru

С 18 января до 21 апреля будет перекрыто движение транспорта по одной полосе в каждом направлении на участке Молодогвардейской улицы от дома 54, строения 6 до дома 61, корпуса 2. Это нужно для завершения строительных работ.

Реконструкция инженерных сетей

Фото: transport.mos.ru

До конца февраля перекрыта одна полоса на участке Бережковской набережной. Ограничения действуют в круглосуточном режиме от Большой Дорогомиловской улицы до Бородинского моста.

Фото: transport.mos.ru

Также в связи с продлением сроков реконструкции инженерных сетей перекрыли Совхозный переулок в районе пересечения с Чебоксарской улицей. Снять ограничения обещают 1 февраля.

Фото: transport.mos.ru

На Ленинградском шоссе с начала года также идет реконструкция. В связи с этим будут поэтапно перекрывать одну полосу бокового проезда Ленинградского шоссе в районе дома 84, строение 1. Ограничения продлятся до 15 апреля.

Фото: transport.mos.ru

Помимо этого, с 15 января по 20 февраля в связи с работами по восстановлению инженерных сетей будет частично ограничено движение на Кадашевской набережной и в Варсонофьевском переулке. Подобные ограничения действуют на 2-м Сетуньском проезде от дома 9 до дома 12, корпус 2 – по 13 апреля, и на участке 8-го Новоподмосковного переулка до 15 апреля.

Фото: transport.mos.ru

Также по 31 марта поэтапно перекрывают проезд от Муромской до Заозерной улицы. Одновременно с этим ограничивается движение по одной полосе на Муромской улице в районе дома 3 и Красносолнечной улице в районе дома 30. Кроме того, действуют ограничения по одной полосе на Заозерной улице от дома 9 до дома 14 и на проезде от Заозерной улицы до дома 15Б, строение 3А. Чтобы объехать закрытый участок Муромской улицы, можно воспользоваться параллельными улицами – Красносолнечной и Большой Косинской.

Фото: transport.mos.ru

А с 14 января по 11 февраля начали поэтапно ограничивать проезд по одной полосе на улице Яблочкова в районе дома 4.

Фото: transport.mos.ru

На востоке города по одной полосе заняли на улице Камова и на улице Третьего Интернационала. Ограничения действуют от дома 3 до дома 20 по улице Третьего Интернационала (по 31 августа) и от улицы 8 Марта до Проектируемого проезда № 5049 (по 25 марта). В этом районе проводят реконструкцию инженерных сетей.