Остановка на реке. Где могут появиться новые причалы?

Пассажирские маршруты речного транспорта по Москве-реке власти столицы планируют запустить в 2021 году. Для развития регулярного водного сообщения необходимо развивать инфраструктуру. О том, где в городе могут появиться новые речные причалы, читайте в материале портала Москва 24.

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

В "Сердце" остановка

Причальную стенку и причальный павильон построят в районе Шелепихинской набережной, к которой примыкают строящиеся кварталы жилого комплекса "Сердце столицы". О возможности создания там будущей водной остановки сообщил руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов. По его словам, к моменту запуска первого маршрута жилые комплексы будут достроены, поэтому речной транспорт будет востребован.

Рядом с причалом построят амфитеатр, разобьют цветники из многолетних растений, обустроят пляж и создадут скейт-парк. К воде поведут террасы с лестницами, будут оборудованы пикников и выгула собак, а также спортплощадки. Отдохнуть гуляющие смогут в кафе и летнем кинотеатре.

В прогулочную зону превратят береговую линию от улицы Шеногина до Краснопресненской набережной – общая площадь благоустройства составит порядка 10,5 гектара. Вдоль берега высадят деревья и кустарники, установят новые фонари, информационные стенды с точками доступа к беспроводному интернету и обустроят велодорожки.

Набережные – Краснопресненскую, Шелепихинскую и Карамышевскую – свяжет новая автодорога по четыре-шесть полос движения. Проезжую часть оборудуют парковочными карманами, стоянками для автобусов и такси, возведут и остановочные модули. По новой дороге пойдет общественный транспорт, а для его комфортного передвижения зарезервировали полосу. Сейчас сквозного проезда от Краснопресненской до Карамышевской набережной нет, попасть с одной на другую можно только в объезд.

Проектом предусмотрено строительство многоуровневой транспортной развязки на пересечении северного дублера Кутузовского проспекта, Шелепихинской набережной и Третьего транспортного кольца. На ней же будут съезды на Пресненскую набережную.

Люди вместо грузов

Грузовой Западный порт Москвы в районе Филевского парка будет принимать пассажирские суда. На берегу реки, вблизи строящихся домов жилого комплекса "Западный порт", оборудуют причал для речного транспорта. Здесь будут останавливаться регулярные речные трамваи первого городского маршрута "Нижние Мневники – Киевский вокзал".

Западный порт на правом берегу Москвы-реки появился в 1937 году во время строительства канала имени Москвы. В советские годы он специализировался на переработке минерально-строительных грузов – песка, гравия и щебня. Для приема грузовых судов действовало пять причалов. В 2009 году было принято решение о ликвидации ГУП "Московский западный порт", а земли предприятия отошли под жилое строительство.

На территории порта площадью 10,5 гектара, между железнодорожной веткой Белорусского направления Московской железной дороги и Большой Филевской улицей, планируется возвести к 2020 году пять жилых кварталов, две поликлиники, два детских сада и школу. Под каждым кварталом построят двухуровневые подземные паркинги, автомойки и разместят другие технические службы.

С трапа в бассейн

В следующем году новый городской причал появится на набережной Марка Шагала. Об этом сообщила пресс-служба компании-застройщика территории завода ЗиЛ. Строительство речного причала запланировано в проекте создания "Парка на набережной Марка Шагала".

Жителям близлежащих домов будет доступен еще один вид общественного транспорта – в центр города они смогут отправиться по реке. Что поможет экономить время: например, путь по воде от ЗиЛа до "Китай-города" займет не больше 20 минут. Порт также станет точкой притяжения прогулочных речных маршрутов: один из них будет проходить вдоль берега по всей 11-километровой длине "Парка на набережной Марка Шагала".

Прогулочные суда будут подвозить отдыхающих к плавучему бассейну на Москве-реке. Круглый искусственный водоем диаметром 25 метров построят на понтоне прямо на реке. Об этом рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. Воду в бассейне будут подогревать, а значит, посетители смогут купаться круглый год.

В этом году, по словам Сергея Кузнецова, разрешение на ввод в эксплуатацию получат сразу четыре жилых комплекса в составе ЖК "ЗИЛАРТ". Первые жильцы смогут въехать в новые квартиры до конца 2018 года. У всех домов будет закрытая дворовая территория без машин, для которых под каждым домов создадут подземный паркинг. А между домами организуют пешеходные озелененные зоны. Всего на участке площадью 65 га, который в советские годы занимал крупнейший автозавод страны, построят десять жилых комплексов.

К аэродрому по воде

Речной причал может появиться на территории бывшего Тушинского аэродрома. Существующую ныне причальную стенку для разгрузки сыпучих грузов планируется разобрать и построить полноценный порт, куда смогут подходить корабли и лодки.

Общественным речным транспортом смогут пользоваться жители будущих жилых комплексов, которые возведут на землях Тушинского аэродрома в ближайшее десятилетие. Здесь появится новый городской район, в котором планируется построить более 2,2 миллиона квадратных метров недвижимости. В жилых кварталах поселятся около 42 тысяч человек. Помимо домов, в новом мини-городе построят школы, детские сады, поликлиники и создадут 30 тысяч рабочих мест.

Набережная Москва-реки в районе Тушинского аэродрома получит новую жизнь: ее благоустроят, озеленят, сделают пешеходные дорожки и бульвар. Через Москву-реку планируется построить пешеходный мост к Строгинскому шоссе и улице Народного Ополчения.

Новая жизнь речного вокзала

Точку притяжения для регулярных речных маршрутов планируется создать на Южном речном вокзале в Нагатинской пойме, рядом с которым строится парк "Остров мечты".

Здание вокзала и причал реконструируют, после этого сюда смогут подходить речные трамвайчики городских регулярных рейсов. Преобразится также вся территории вокруг вокзала: будет перестроена набережная, здесь возведут ресторанно-развлекательные павильоны, высадят деревья, сделают смотровые площадки.

Рядом с речным вокзалом построят яхтенную школу для обучения взрослых и детей основам парусного спорта. На берегу появится также четырехзвездочная гостиница на 410 мест, где смогут останавливаться гости парка "Остров мечты".

Крытый парк развлечений планируется открыть в следующем году, а за его стенами разобьют ландшафтный парк площадью 32 гектара. Он будет состоять из трех зон: спортивной с футбольными полями, волейбольными и баскетбольными площадками и велодорожками; детской с игровыми зонами, тайпарком и канатной дорогой; семейной с площадкой для занятия йогой, танцполом, открытым кинотеатром, фуд-станцией и пунктами питания.