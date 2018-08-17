Дорожные ограничения 18-19 августа. Что перекроют и как объехать

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В эти выходные в столице продолжают работать над усовершенствованием облика города, строить транспортные развязки и прокладывать новые инженерные сети. Обо всех ограничениях для автомобилистов в эти выходные – читайте в материале портала Москва 24.

Изменение схемы движения

Фото: transport.mos.ru

Напоминаем, что с 13 августа 1-й Южнопортовый проезд на участке от 2-го Южнопортового проезда до Южнопортовой улицы стал односторонним. Это нововведение позволит исключить затруднения при встречном разъезде автомобилей, а также увеличит пропускную способность участка дороги.

Строительство зданий, дорог и метро

Фото: transport.mos.ru

До 15 февраля 2019 года в связи со строительством транспортной развязки на пересечении МКАД и Бесединского шоссе будет частично ограничен съезд из поселка Беседы на МКАД (21-й километр, внешняя сторона). Также с 19 августа по 30 сентября частично будет занята проезжая часть моста Беседы-Братеево (въезд в Москву с эстакады).

Фото: transport.mos.ru

Строительство ТПУ продолжается на Озерной улице, поэтому ее участок от Мичуринского до Проектируемого проезда №1980 полностью перекрыт до 23 августа.

Фото: transport.mos.ru



Улицу Василисы Кожиной продолжат реконструировать до 25 августа, поэтому одна полоса Минской улицы в районе владения №4А остается перекрытой.

Фото: transport.mos.ru

На Среднем международном переулке строится жилой комплекс, в силу этих причин участок переулка от пересечения с Международной улицей до дома №17/1 по Международной улице нужно будет объехать, воспользовавшись переулком возле соседнего бизнес-центра.

Фото: transport.mos.ru

В связи с реставрацией здания по Неглинной улице будут поэтапно заняты участки одной полосы на Петровском бульваре в районе дома №29/14. Ограничение продлится до 25 августа.

Фото: transport.mos.ru



Также в связи со строительством здания до 29 августа частично перекрыта одна полоса Пресненского Вала в районе владения №21 (участок №1 на схеме).

Фото: transport.mos.ru

22-й километр дублера Калужского шоссе в сторону центра придется объехать по основной трассе. Строительные работы продлятся до 30 октября.

Фото: transport.mos.ru

Кроме того, в связи со строительством участка Кожуховской линии метро до 1 декабря полностью перекрыт участок проезда Энтузиастов под Дангауэровским путепроводом. Объехать закрытый участок можно по шоссе Энтузиастов, развернувшись на эстакаде на Авиамоторной улице.

Фото: transport.mos.ru

До 31 августа сложнее проехать по одной полосе на участке Дмитровского шоссе – от дома №65 до дома №71. Это связано со строительством Люблинско-Дмитровской линии метрополитена.





Фото: transport.mos.ru

Строительство пешеходного моста от станции метро "Технопарк" также ограничит движение на проспекте Андропова от дома №8, строение №2 до дома №10А, включая одну полосу дублера.

Инженерные работы

Фото: transport.mos.ru

До 25 августа ограничено движение по одной полосе Нахимовского проспекта – на участке от дома №67 до №63. Это нужно для реконструкции инженерных сетей.

Фото: transport.mos.ru

Также до 25 августа прокладывают инженерные сети на Ходынской улице. В районе дома №9, строение №2 по Пресненскому Валу перекрыта одна полоса движения (участок №1 на схеме).





Фото: transport.mos.ru

По 15 сентября происходит поэтапное перекрытие одной полосы движения по улице Асеева. От дома №12/14 по улице Усиевича до дома №6 по улице Асеева подключают инженерные сети.

Фото: transport.mos.ru



На 5-й Магистральной улице в районе дома №18 также перекрыли одну полосу, организовав приоритетное право проезда. Ограничение действует по 25 августа.

Фото: transport.mos.ru

По одной полосе в обоих направлениях будут перекрыты следующие участки: 1) на дублере Рязанского проспекта от дома №45, корпус 1 до дома №47, корпус 1; 2) одна полоса на Стахановской улице от пересечения с дублером Рязанского проспекта до дома №25, строение 4. Ограничения действуют до 25 декабря.

Фото: transport.mos.ru

По улице Летчика Бабушкина, от дома №9, корпус 1 до дома №5 ограничено движение на одной полосе до 31 августа.

Фото: transport.mos.ru



До 25 августа будет организована одна полоса с приоритетным правом проезда на Проектируемом проезде №5503 в районе дома №99А, строение 8 по Летной улице, а также частично одна полоса на проезде Стратонавтов от дома №11, строение 2 до дома №11, корпус 1. Количество полос будет сохранено за счет ликвидации парковки.

Фото: transport.mos.ru

И будьте внимательны на участке Барвихинской, где частично будет ограничено движение в районе дома №12, корпус 2 по улице Толбухина. Работы продлятся до 25 августа.