Дорожные ограничения в выходные: что перекроют и как объехать

В эти выходные в Москве пройдет массовый осенний велопарад по центральным улицам города, поэтому автомобилистам стоит быть внимательными при воскресных поездках и заранее продумывать маршрут. Также в столице продолжается строительство метро, дорог и инженерных коммуникаций. Обо всех ограничениях движения в эти выходные – в материале портала Москва 24.

Фото: ТАСС/Антон Белицкий

Осенний велопарад

Часть улиц в центре Москвы перекроют 16 сентября в связи с проведением осеннего Московского велопарада. С полудня будут закрыты: Звездный бульвар, дублер проспекта Мира, улица Космонавтов, улица Бориса Галушкина, Ростокинский проезд, Русаковская, Рубцовская, Лефортовская набережная, набережная Академика Туполева, Сыромятническая, Москворецкая, Кремлевская, Пречистенская, Фрунзенская набережная, а также улица Хамовнический Вал, Новодевичья, Саввинская, Ростовская и Смоленская, Краснопресненская набережная, улица 1905 года и улица Мантулинская. Движение будут открывать по мере прохождения колонны.

С 4:00 до 16:00 нельзя будет проехать на участке Останкинского проезда – от пересечения с улицей Академика Королева до пересечения со Звездным бульваром. А в районе станции метро "Улица 1905 года" с 10 до 15 часов закроют одну полосу на Мантулинской улице, а также на 1-м Красногвардейском проезде от Мантулинской улицы до дома 4, корпус Б, строение 2.

Строительство дорог, зданий и метро

Фото: transport.mos.ru

Движение на участке Окружного проезда на востоке столицы ограничили до конца сентября. Ограничения действуют в районе дома 5, строение 1. Их ввели из-за строительства участка Северо-Восточной хорды. Проехать можно только по одной полосе в каждом направлении. В полном объеме движение восстановится с 30 сентября.

Фото: transport.mos.ru

С 10 сентября по 30 ноября также ограничат движение из-за ремонтных работ на участке улицы Большая Татарская на одной полосе с ликвидацией парковочного пространства от дома № 17 по Большому Овчинниковскому переулку до Садовнического проезда.

Фото: transport.mos.ru

До 8 ноября в Хлебобулочном проезде в районе дома 59, корпус 1 по Профсоюзной улице перекрыты до двух полос. В этом районе продолжают строительство Большой кольцевой линии метрополитена.

Фото: transport.mos.ru

Также на Молодогвардейской улице от дома 54, строение 6 до дома 61, корпус 2 перекрыто по одной полосе в каждом направлении. Все ограничения из-за строительных работ снимут после 1 декабря.

Фото: transport.mos.ru

Движение по двум полосам перекрыли на Боковом проезде Аминьевского шоссе от дома 4А до дома 2, корпус 1, строение 5. Для удобства объезда рабочие сделали расширение проезжей части. Ограничения действуют до 30 сентября круглосуточно.

Фото: transport.mos.ru

До 1 марта 2019 полностью перекрыт участок улицы Княжнина в районе дома 24, строение 7 и Проектируемый проезд № 1329. В этом месте идет строительство жилого комплекса. Для объезда автомобилисты могут воспользоваться 1-й улицей Синичкина.

Инженерные работы

Фото: transport.mos.ru

На участке Семеновской набережной в центре Москвы ограничили движение до 30 октября. Движение перекрыто по одной полосе на участке Семеновской набережной в районе пересечения с улицей Гольяновская. Ограничение введено из-за прокладки инженерных сетей.

Фото: transport.mos.ru

Также движение транспорта ограничили на одной полосе на участке Бережковской набережной от дома 8 до дома 4. Здесь проводят инженерные работы до 31 октября включительно. Кроме того, с 12 сентября до 28 декабря движение ограничили на участке Бережковской набережной – от улицы Большая Дорогомиловская до Бородинского моста. Из-за инженерных работ перекрыли по одной полосе в каждом направлении.

Фото: transport.mos.ru

Движение на Бутырской улице ограничили с 10 сентября из-за реконструкции инженерных сетей. Ограничение будет действовать до 10 октября на участке от съезда с Дмитровского проезда до 4-го Вятского переулка. В ходе работ будет поэтапно перекрываться одна полоса.

Фото: transport.mos.ru

До 15 октября включительно продлили сроки инженерных работ в районе делового центра "Москва-Сити". До двух полос перекрывают во 2-м Красногвардейском проезде в районе дома 4 и в Местном проезде – от пересечения с 1-м Красногвардейским проездом до дома 8 по Тестовской улице.

Фото: transport.mos.ru

Движение ограничили на участке улицы Генерала Тюленева от дома 5, корпус 1 до дома 21А из-за прокладки инженерных сетей. Ограничения действуют до 12 августа 2019 года. Для удобства объезда перекрыли всего одну полосу с расширением проезжей части. Перекрытия также появились с 1:30 до 5:30 на участке улицы Теплый Стан в районе пересечения с улице Генерала Тюленева. Они действуют до 15 декабря.

Фото: transport.mos.ru

На дублере Алтуфьевского шоссе в районе владения 52 перекрыто движение по одной полосе в связи с прокладкой инженерных коммуникаций. Ограничения действуют до 10 октября.

Фото: transport.mos.ru

В центре города частично ограничили движение на одной полосе в Малом Рогожском переулке от дома 13 до дома 17 (участок 1 на схеме). Подобные ограничения действуют также на Малой Андроньевской улице в районе дома 24 (участок 2 на схеме). Ограничения действуют с 14 сентября по 5 октября.

Фото: transport.mos.ru

Также перекладывают коммуникации на Садовнической улице. Здесь по 31 октября частично закрыта одна полоса – от пересечения с 1-м Раушским переулком до дома 14, строение 1.

Фото: transport.mos.ru

При строительстве Южной рокады на дублере Варшавского шоссе планируют переустраивать инженерные сети. Поэтому в районе дома 2, корпус 2 по Балаклавскому проспекту с 15 сентября ограничат движение на одной полосе, а в районе дома 2, корпус 4 по Балаклавскому проспекту и в районе пересечения с Варшавским шоссе перекроют до двух полос. Все ограничения будут сняты после 25 декабря.

Фото: transport.mos.ru

В районе Патриарших прудов идут восстановительные работы инженерных сетей. В связи с этим с 15 по 21 сентября одну полосу для движения закроют на участке Ермолаевского переулка – от дома 7 до дома 5 (участок 1 на схеме).

Фото: transport.mos.ru

С 15 сентября по 20 декабря также ограничат движение на одной полосе в Малом Харитоньевском переулке. Здесь реконструируют инженерные сети.