Частные автобусы украсят в честь Дня Победы

Фото: m24.ru/Лидия Широнина
Частные перевозчики украсят автобусы к Дню Победы, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы. Тематическое оформление появится на транспортных средствах, курсирующих на более чем 140 маршрутах в городе.
Автобусы большой и средней вместимости украсят флагами, а малой в – наклейками с надписью "С Днем Победы" и георгиевскими лентами. Все водители наденут белые рубашки.
Часть транспортных средств на городских маршрутах уже оформлены, остальные украсят в ближайшее время.
Как рассказал руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Сергей Дьяков, после реформы частные транспортные компании не только выполняют обязательные стандарты по контракту, но и проявляют инициативу в совершенствовании своих услуг.
Частные автобусы впервые украшают к 9 Мая в 2017 году. Генеральный директор транспортной компании "Гепарт" Мурад Султанов отметил, что перевозчики планируют сделать эту акцию традиционной.
Все коммерческие перевозки в столице работают на основании госконтрактов и подчиняются единым правилам. В автобусах установлены валидаторы, чтобы оплачивать проезд любым городским билетом, с помощью мобильного телефона или социальной картой. Транспорт оборудован системой ГЛОНАСС, камерами видеонаблюдения, системой голосового оповещения пассажиров, а также пандусами для маломобильных граждан.
Предложения по работе коммерческих компаний пассажиры могут оставить через контакт-центр "Московский транспорт" по телефону: 8 (495) 539-54-54 или 3210 – для абонентов сотовых сетей.