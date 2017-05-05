Частные автобусы украсят в честь Дня Победы

Частные перевозчики украсят автобусы к Дню Победы, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы. Тематическое оформление появится на транспортных средствах, курсирующих на более чем 140 маршрутах в городе.

Автобусы большой и средней вместимости украсят флагами, а малой в – наклейками с надписью "С Днем Победы" и георгиевскими лентами. Все водители наденут белые рубашки.

Часть транспортных средств на городских маршрутах уже оформлены, остальные украсят в ближайшее время.

Как рассказал руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Сергей Дьяков, после реформы частные транспортные компании не только выполняют обязательные стандарты по контракту, но и проявляют инициативу в совершенствовании своих услуг.

Частные автобусы впервые украшают к 9 Мая в 2017 году. Генеральный директор транспортной компании "Гепарт" Мурад Султанов отметил, что перевозчики планируют сделать эту акцию традиционной.