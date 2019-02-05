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Москва 24

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Город

5 февраля, 07:47

Более 1,4 млн пассажиров воспользовались ночными маршрутами в столице за год

транспорт город

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин/

Более 1,4 миллиона пассажиров воспользовались ночными маршрутами наземного транспорта в 2018 году, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Каждую ночь автобусы и трамваи перевозят около четырех тысяч человек.

Самым востребованным маршрутом стал Н1 – от аэропорта Шереметьево до центра города. За год им воспользовались 247 тысяч горожан.

Как сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, ночные автобусы и трамваи – один из наиболее удобных и экономных способов добраться домой в темное время суток, когда остальной общественный транспорт уже не работает.

Он напомнил, что 13 ночных маршрутов наземного транспорта связывают отдаленные районы города с центром. У девяти из них конечная остановка расположена возле станции метро "Китай-город". Ночью до нее можно добраться на автобусах Н1, Н2, Н3, Н4, Н5, Н6, Н7, Н11 и М10. Здесь же пересаживаются на другие ночные автобусы или трамваи.

Интервал движения на этих маршрутах – 30 минут, а на кольцевом маршруте Б – 15 минут.

Ранее сообщалось, что порядка четырех тысяч человек ежедневно пользуются в столице ночными маршрутами городского транспорта. При этом, по данным Мосгортранса, с пятницы на понедельник количество пассажиров превышает статистику.

Недавно стало известно, что ночные автобусы "Н3" станут заезжать на Комсомольскую площадь − к Ленинградскому, Ярославскому и Казанскому вокзалам.

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