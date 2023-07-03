Пути объезда: как добраться до Крымского полуострова, минуя затор на мосту

Затор на подъезде к Крымскому мосту растет уже третий день и 3 июля достиг 13 километров. Ситуация возникла из-за увеличения потока туристов и досмотра багажа. Вместе с экспертом разбираемся, как еще можно попасть на полуостров, минуя мост.
Часы ожидания
По состоянию на утро 3 июля затор составлял 13 километров у Крымского моста со стороны Темрюкского района, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
"В минуту мы проезжаем метров, наверное, 10. До пункта досмотра дорога заняла три часа и потом еще около 15 минут – на самом досмотре", – рассказал Москве 24 турист Михаил.
Чтобы скоротать ожидание, многие выходят любоваться пейзажами или даже занимаются спортом после захода солнца. В свою очередь, наученные опытом туристы отметили, что в дорогу нужно взять с собой большой пакет и переложить туда все содержимое багажника – так можно будет быстрее пройти досмотр на ленте сканера.
По данным Оперштаба, на месте работают спасатели и МЧС, а волонтеры и сотрудники местной администрации раздают воду водителям и пассажирам. На подъезде к мосту поставили биотуалеты.
Также в пробке дежурят бригады скорой помощи. В пресс-службе Федерального центра медицины катастроф Минздрава России уточнили, что ситуация находится под контролем, количество обращений не растет.
Автомобильная очередь у Крымского моста образовалась 1 июля. Тогда ее протяженность составила пять километров. По сообщению Минтранса России, причина – рост числа машин, направляющихся на полуостров, а также проведение досмотра перевозимого багажа.
Паромом или поездом
Добраться на полуостров, минуя Крымский мост, можно на пароме или поездом. Об этом Москве 24 рассказал вице-президент "Альянса туристических агентств" Алексан Мкртчян.
"Есть несколько вариантов добраться до Крыма, минуя мост. Например, через Керченскую паромную переправу, однако там тоже сейчас образовалась очередь из автомобилей и придется какое-то время подождать", – рассказал эксперт.
Представитель Альянса предупредил, что с июля по сентябрь на отдых на полуострове ожидается повышенный спрос – все из-за роста стоимости отдыха в Краснодарском крае. Кроме того, в Крыму впервые за несколько месяцев установилась комфортная погода и прогрелось море, что также станет стимулом для путешественников.
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