Пути объезда: как добраться до Крымского полуострова, минуя затор на мосту

Затор на подъезде к Крымскому мосту растет уже третий день и 3 июля достиг 13 километров. Ситуация возникла из-за увеличения потока туристов и досмотра багажа. Вместе с экспертом разбираемся, как еще можно попасть на полуостров, минуя мост.



Часы ожидания

По состоянию на утро 3 июля затор составлял 13 километров у Крымского моста со стороны Темрюкского района, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.





оперативный штаб Краснодарского края Водителей просят при планировании поездок в Крым учитывать дорожную ситуацию и закладывать время на прохождение необходимых проверок. Скорость прохождения досмотра на Крымском мосту напрямую зависит от количества провозимых вещей.

"В минуту мы проезжаем метров, наверное, 10. До пункта досмотра дорога заняла три часа и потом еще около 15 минут – на самом досмотре", – рассказал Москве 24 турист Михаил.

Чтобы скоротать ожидание, многие выходят любоваться пейзажами или даже занимаются спортом после захода солнца. В свою очередь, наученные опытом туристы отметили, что в дорогу нужно взять с собой большой пакет и переложить туда все содержимое багажника – так можно будет быстрее пройти досмотр на ленте сканера.

По данным Оперштаба, на месте работают спасатели и МЧС, а волонтеры и сотрудники местной администрации раздают воду водителям и пассажирам. На подъезде к мосту поставили биотуалеты.

Также в пробке дежурят бригады скорой помощи. В пресс-службе Федерального центра медицины катастроф Минздрава России уточнили, что ситуация находится под контролем, количество обращений не растет.

Автомобильная очередь у Крымского моста образовалась 1 июля. Тогда ее протяженность составила пять километров. По сообщению Минтранса России, причина – рост числа машин, направляющихся на полуостров, а также проведение досмотра перевозимого багажа.



Паромом или поездом

Добраться на полуостров, минуя Крымский мост, можно на пароме или поездом. Об этом Москве 24 рассказал вице-президент "Альянса туристических агентств" Алексан Мкртчян.

"Есть несколько вариантов добраться до Крыма, минуя мост. Например, через Керченскую паромную переправу, однако там тоже сейчас образовалась очередь из автомобилей и придется какое-то время подождать", – рассказал эксперт.





Алексан Мкртчян вице-президент "Альянса туристических агентств" Еще один вариант – железнодорожное сообщение. Однако важно покупать билет заранее: на ближайшие 7–10 дней мест уже почти не осталось или проезд обойдется значительно дороже.

Представитель Альянса предупредил, что с июля по сентябрь на отдых на полуострове ожидается повышенный спрос – все из-за роста стоимости отдыха в Краснодарском крае. Кроме того, в Крыму впервые за несколько месяцев установилась комфортная погода и прогрелось море, что также станет стимулом для путешественников.