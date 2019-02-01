Дорожные ограничения в выходные, 2-3 февраля: что перекроют и как объехать

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

В первые выходные февраля в Москве прибавится несколько дорожных перекрытий, которые связаны со строительством и не только. Подробнее – в материале портала Москва 24.

Съемки фильма

Фото: transport.mos.ru

С 16:00 3 февраля до 04:00 4 февраля в 1-м Голутвинском переулке будут проходить съемки фильма. Участок в районе дома 10/8 будут перекрывать во время дублей на пять минут.

Строительство дорог, метро и зданий

Фото: transport.mos.ru

До 15 февраля в связи с продлением строительства около станции МЦК Ростокино полностью перекрыт участок Проектируемого проезда № 1214 – от дома 202 до 220б, строения 1, на проспекте Мира. Чтобы проехать закрытый участок, нужно свернуть с проспекта на Ростокинскую улицу, затем повернуть на Бажова и ехать до конца улицы в сторону станции МЦК. Попасть на Проектируемый проезд можно через парковку на территории автосалона.

Фото: transport.mos.ru

До 15 октября ограничено движение и на участке улицы Рогожский Поселок. Две полосы перекрыли от дома 5 до дома 29, строения 9. Для удобства проезда рабочие сделали временные дорожные расширения.

Фото: transport.mos.ru

Также ввели ограничения на 40-м километре МКАД. До 10 апреля ограничено движение по пяти полосам в районе строительства дороги "МКАД – поселок Коммунарка – аэропорт Остафьево". Для удобства проезда тоже будут организованы временные расширения.

Фото: transport.mos.ru

Подобные изменения действуют и на 50-м километре кольцевой автодороги. Движение здесь ограничено частично, по одной полосе – в каждом направлении, а также по одной из пяти полос – на внутренней стороне кольцевой дороги. Полноценное движение восстановят 28 февраля.

Фото: transport.mos.ru

Кроме того, продолжается строительство Большой кольцевой линии метро. Из-за этого в районе станций "Динамо" и "Петровский парк" до конца 2019 года полностью закрыли Московскую аллею – от дома 33а до дома 35.

Фото: transport.mos.ru

На другом, северо-восточном участке Большой кольцевой линии метро на время строительства ограничили движение по одной полосе на участке Семеновской набережной – от дома 1, строения 7 до дома 1, строения 5 (участок № 1 на схеме). Полноценное движение обещают восстановить 5 марта.

Фото: transport.mos.ru

Продолжается и строительство Некрасовской линии метро. Движение по участку проезда Энтузиастов под Дангауэровским путепроводом полностью перекрыли до 1 сентября. Чтобы объехать закрытый участок в южном направлении, необходимо выехать на шоссе Энтузиастов и развернуться, использовав развязку у станции метро "Авиамоторная". Если вы направляетесь на север, выезжайте на шоссе, развернувшись на развязке с Северо-Восточной хордой, а далее – на первом перекрестке по проспекту Буденного.

Фото: transport.mos.ru

На улице Генерала Дорохова круглосуточно закрыта одна полоса – от пересечения с МКАД до владения 38б, строения 3. Продлится это до конца февраля.

Фото: transport.mos.ru

Ограничения движения автомобилей продолжают действовать и на Большом Москворецком мосту. До 21 апреля дорожные изменения затронут полосу в сторону улицы Варварка.

Фото: transport.mos.ru

Также продолжается капитальный ремонт Волоколамского тоннеля. До 30 апреля перекрыто по одной полосе в каждом направлении – от дома 71 по Ленинградскому проспекту до дома 15 по Волоколамскому шоссе. В ночное время (с 01:30 до 05:30) этот участок будет полностью закрыт для проезда.

Фото: transport.mos.ru

А в районе станции метро "Селигерская" на Дмитровском шоссе закрыты три полосы движения. Ограничения действуют от дома 96, корпуса 2 до дома 96, корпуса 1. Снять ограничения планируют до 1 сентября 2020 года.

Фото: transport.mos.ru

В связи со строительством станции метро "Юго-Восточная" на пересечении Ферганской и Ташкентской улиц весь 2019 год будет действовать ограничение движения только по одной полосе.

Фото: transport.mos.ru

На полтора года действуют ограничения на улице Каховка – от Севастопольского проспекта до дома 19, строения 2. Дорожные полосы будут заниматься поэтапно с сохранением движения по двум полосам в каждом направлении.

Фото: transport.mos.ru

Продолжают реконструировать станцию метро "Кунцевская", в связи с чем до 30 мая ограничено движение от Молдавской улицы, дома 2б до Малой Филевской в районе пересечения с Рублевским шоссе. В обоих направлениях работает одна дорожная полоса.

Фото: transport.mos.ru

Кроме того, в связи со строительством Большой кольцевой линии (БКЛ) до 31 декабря ограничили движение транспорта по двум полосам улицы Удальцова. Перекрытия коснулись участка от ее пересечения с проспектом Вернадского до дома 65а, расположенного на улице Удальцова. Для автомобилистов обустроили временные расширения дороги.

Фото: transport.mos.ru

До 25 апреля автомобилистов не пустят на участок улицы Мустая Карима – от дома 18, корпуса 5, строения 1 до дома 18, корпуса 1. Там ведутся работы по строительству пешеходного перехода. Объехать перекрытую улицу можно через проспект Лихачева.

Фото: transport.mos.ru

До 21 апреля перекрыто движение транспорта по одной полосе в каждом направлении на участке Молодогвардейской улицы – от дома 54, строения 6 до дома 61, корпуса 2. Это необходимо для завершения строительных работ.

Фото: transport.mos.ru

Также строительные работы начались на Малой Пироговской в районе дома 14, строения 3. В этом месте частично закрыта для проезда одна полоса движения, плюс рабочие заняли парковочные места. Для автомобилистов они будут недоступны до конца года.

Фото: transport.mos.ru

До 12 апреля ограничено движение на Киевском шоссе в районе станции метро "Саларьево". Ограничения действуют по одной полосе в обоих направлениях. На участке проводятся дорожные работы.

Фото: transport.mos.ru

В связи со строительством Большой кольцевой линии метро (БКЛ) до 4 февраля круглосуточно действуют ограничения по одной полосе на участке Затонной улицы в районе дома 14 (участок № 1 на схеме); на пересечении Затонной и Коломенской улиц (участок № 2); на пересечении улицы Речников и Коломенской улицы (участок № 3); на участке улицы Речников, в районе дома 25 (участок № 4) и на пересечении Кленового бульвара и Новинки (участок № 5).

Фото: transport.mos.ru

Движение в Маяковском тоннеле в столице ограничили до 25 апреля из-за ремонта. В тоннеле перекрыли по одной полосе в каждом направлении.

Фото: transport.mos.ru

До 31 мая закрыли участок улицы Дворникова от дома 5а в проезде Энтузиастов до дома 9а, строения 3 на Дворникова. Кроме того, в этом районе ввели ограничения в проезде Энтузиастов на пересечении с Дворникова. Все изменения связаны со строительством Кожуховской линии метро. Для проезда можно воспользоваться шоссе Энтузиастов и Авиамоторной улицей. Также можно объехать, сделав крюк в семь километров, – сначала нужно поехать по Боровой улице, затем свернуть на Госпитальный Вал и после Семеновского путепровода завернуть на улицу Золотую. Наконец, нужно двигаться по улице Буракова до шоссе Энтузиастов, с которого можно съехать в проезд Энтузиастов.

Фото: transport.mos.ru

До 1 марта в Среднем Кисловском переулке в районе пересечения с Малым Кисловским также круглосуточно ограничили движение. Это необходимо для реконструкции зданий консерватории имени Чайковского.

Фото: transport.mos.ru

2 февраля с 02:30 до 02:50 будет полностью перекрыта проезжая часть Минской улицы. А с полуночи до 06:00 ограничат движение по двум полосам проезжей части Минской улицы в направлении Кутузовского проспекта. Изменения необходимы для проведения работ на южном дублере Кутузовского.

Фото: transport.mos.ru

Со 2 февраля по 11 ноября временно ограничили проезд в Костянском переулке в связи с реконструкцией здания на Сретенском бульваре. Одна полоса недоступна – от пересечения со Сретенским до пересечения с Рыбинским переулком.

Реконструкция инженерных сетей и ремонт

Фото: transport.mos.ru

На Волгоградском проспекте в районе дома 11 с 25 января ограничили движение автомобилей по одной полосе. Все ограничения будут действовать в круглосуточном режиме до 7 марта включительно. В этом месте проводят ремонтные работы.

Фото: transport.mos.ru

До конца февраля перекрыта одна полоса на участке Бережковской набережной. Ограничения действуют в круглосуточном режиме от Большой Дорогомиловской улицы до Бородинского моста.

Фото: transport.mos.ru

На Ленинградском шоссе с начала года также идет реконструкция инженерных сетей. В связи с этим будут поэтапно перекрывать одну полосу бокового проезда Ленинградского шоссе в районе дома 84, строения 1. Ограничения продлятся до 15 апреля.

Фото: transport.mos.ru

Помимо этого, до 20 февраля в связи с работами по восстановлению инженерных сетей частично ограничено движение по Кадашевской набережной и в Варсонофьевском переулке. Подобные ограничения действуют на 2-м Сетуньском проезде (от дома 9 до дома 12, корпуса 2 – до 13 апреля) и на участке 8-го Новоподмосковного переулка (до 15 апреля).

Фото: transport.mos.ru

Также до 31 марта поэтапно перекрывают проезд от Муромской до Заозерной улицы. Одновременно с этим ограничивают движение по одной полосе на Муромской в районе дома 3 и Красносолнечной в районе дома 30. Кроме того, действуют ограничения по одной полосе на Заозерной улице – от дома 9 до дома 14 и на проезде от Заозерной – до дома 15б, строения 3а. Чтобы объехать закрытый участок Муромской, можно воспользоваться параллельными улицами – Красносолнечной и Большой Косинской.

Фото: transport.mos.ru

А до 11 февраля поэтапно ограничивают проезд по одной полосе на улице Яблочкова в районе дома 4.

Фото: transport.mos.ru

На востоке города по одной полосе заняли на улице Камова и на улице Третьего Интернационала. Ограничения действуют от дома 3 до дома 20 по улице Третьего Интернационала (до 31 августа) и от улицы 8 Марта до Проектируемого проезда № 5049 (до 25 марта). В этом районе проводят реконструкцию инженерных сетей.

На юго-востоке города на улице Вертолетчиков введены ограничения движения в связи со строительством инженерных сетей. В районе дома 13 улицы Вертолетчиков ограничено движение по двум полосам до 13 февраля. Для сохранения движения транспорта здесь обустроили временные расширения дороги.

Фото: transport.mos.ru

На севере Москвы изменится схема движения транспорта из-за реконструкции инженерных сетей. С 25 января по 15 апреля ограничили движение по двум полосам на дублере Ленинградского проспекта, в районе дома 59 (участок № 1 на схеме), а также по одной полосе – на Ленинградском проспекте, в районе дома 49/2 (участок № 2).

Фото: transport.mos.ru

До 15 марта на Новочеремушкинской улице будут действовать ограничения движения между четной и нечетной сторонами улицы. Кроме того, на этот же срок ввели ограничение движения по одной полосе на участке Новочеремушкинской улицы, в районе дома 21, корпуса 1 по нечетной стороне. Изменения в организации движения вызваны прокладкой инженерных сетей. Для объезда перекрытого участка можно воспользоваться улицей Кедрова, улицей Дмитрия Ульянова или Кржижановского.

Фото: transport.mos.ru

Вместе с тем до 10 февраля на улице Дунаевского – от дома 29 по Кутузовскому проспекту до дома 28, корпуса 1, а также по Студенческой улице (участок № 2 на схеме) ограничено движение по одной полосе с организацией приоритетного права проезда и ликвидацией парковки. Здесь проводят реконструкцию инженерных сетей.

Фото: transport.mos.ru

На северо-востоке города с 31 января по 30 июля ввели перекрытия на участке Главной аллеи в Измайловском парке: от пересечения с Первомайской улицей до пересечения с Московским проспектом. Ограничения необходимы в связи с продлением сроков работ на инженерных сетях. Чтобы объехать закрытый участок, можно воспользоваться Северо-Восточной хордой (СВХ) или же проехать через Первомайскую улицу и Большой Купавенский проезд.

Фото: transport.mos.ru

До 21 марта в связи со строительством инженерных сетей ограничено движение транспорта по одной полосе на улице Подольских Курсантов в районе домовладения 5б. Ограничения действуют в круглосуточном режиме и связано со строительством инженерных сетей.

Фото: transport.mos.ru

Частичные ограничения по одной полосе движения действуют в районе Малого Рогожского переулка. Изменения в организации движения введены от дома 11 до дома 6, корпуса 2 на улице Рогожский Вал – до 10 февраля круглосуточно (участок № 1 на схеме).

Фото: transport.mos.ru

Кроме того, с 21 января по 25 февраля ограничено движение по одной полосе на Звенигородской улице в районе дома 14а.

Фото: transport.mos.ru

А для реконструкции инженерных сетей в Большом Спасоглинищевском переулке будут введены ограничения по одной полосе в районе дома 10. Изменения действуют до 10 февраля. При этом рабочие сохранят количество полос за счет ликвидации парковочного пространства.

Фото: transport.mos.ru

Со 2 по 15 февраля в районе дома 3 на улице Раевского введут ограничения движения по одной полосе с организацией приоритетного права проезда. Это необходимо для реконструкции инженерных сетей.

Фото: transport.mos.ru

До 3 марта для проведения работ на инженерных сетях круглосуточно ограничено движение по одной полосе на участке проезда Пахтусова – от дома 9 до дома 9а.

Фото: transport.mos.ru

На улице 1905 года в районе дома 2 до 20 марта круглосуточно ограничено движение по одной полосе в каждом направлении.

Фото: transport.mos.ru

А до 15 марта круглосуточно ограничили движение по одной полосе на улице Говорова в районе дома 1 (участок № 1 на схеме).

Фото: transport.mos.ru

С большим внимание автомобилистам стоит ехать в районе Рязанского проезда. Там с 31 января по 19 октября круглосуточно ограничено движение по одной полосе на участке от дома 2/7 на Новорязанской улице до дома 9, строения 6 на Новой Басманной улице. Специалисты в этом месте прокладывают инженерные сети.

Фото: transport.mos.ru

До 5 апреля в ночные часы (с 01:30 до 05:30) будут вводиться ограничения на улице Сталеваров в районе дома 100, корпуса 1 по шоссе Энтузиастов. Здесь прокладывают инженерные сети.

Фото: transport.mos.ru

А в Пожарском переулке до 10 февраля будет труднее проехать по одной полосе в Курсовом переулке в районе дома 17, строения 1 (участок № 1 на схеме). Там продолжаются работы на инженерных сетях.

Фото: transport.mos.ru

До 7 февраля круглосуточно ограничили движение по одной полосе во 2-м переулке Тружеников. Речь идет об участке от пересечения с Большим Саввинским переулком до дома 4/19, строения 2 во 2-м переулке Тружеников. В этом же районе временно нельзя парковаться.

Фото: transport.mos.ru

Ну а с 1 по 28 февраля ограничено движение на севере города на следующих участках: по улице Коккинаки, в районе дома 1, Планетной улице, в районе дома 33 и по улице Академика Ильюшина, в районе дома 6.