27 ноября 2014, 11:40

Онлайн-трансляция: какие перемены ждут московское здравоохранение

Фото: m24.ru/Александр Авилов

27 ноября в 12.30 пройдет пресс-конференция, посвященная комплексным мерам по модернизации московского здравоохранения. Онлайн-трансляцию смотрите на m24.ru.

О переменах расскажут руководитель департамента здравоохранения Алексей Хрипун, главный врач городской больницы №57, депутат Мосгордумы Ирина Назарова, заместитель председателя региональной общественной организации "Профессиональный союз работников здравоохранения Москвы" Сергей Ремизов.

Напомним, в столице проходит реформа здравоохранения. В ее рамках проходит технологическое переоснащение медучреждений и укрупнение клиник. Благодаря нововведениям в Москве планируют освободить 30% больничных коек. Этому способствует ускорение диагностики и лечения пациентов.

  • Когда: 27 ноября в 12.30
  • Кто: Алексей Хрипун, Ирина Назарова, Сергей Ремизов
  • Что: пресс-конференция о столичном здравоохранении
  • Кому смотреть: тем, кто следит за важными переменами в жизни города

Трансляция завершена.

Сюжеты: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро , Столичное здравоохранение: изменения и нововведения
трансляции реформа здравоохранения Алексей Хрипун

