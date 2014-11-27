Онлайн-трансляция: какие перемены ждут московское здравоохранение

Фото: m24.ru/Александр Авилов

27 ноября в 12.30 пройдет пресс-конференция, посвященная комплексным мерам по модернизации московского здравоохранения. Онлайн-трансляцию смотрите на m24.ru.

О переменах расскажут руководитель департамента здравоохранения Алексей Хрипун, главный врач городской больницы №57, депутат Мосгордумы Ирина Назарова, заместитель председателя региональной общественной организации "Профессиональный союз работников здравоохранения Москвы" Сергей Ремизов.

Напомним, в столице проходит реформа здравоохранения. В ее рамках проходит технологическое переоснащение медучреждений и укрупнение клиник. Благодаря нововведениям в Москве планируют освободить 30% больничных коек. Этому способствует ускорение диагностики и лечения пациентов.

Когда: 27 ноября в 12.30

Трансляция завершена.