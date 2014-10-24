Про науку: лекция об элементарных частицах и поиске информации

Фото: polymus.ru
В Москве 27 октября пройдет лекция на тему элементарных частиц и информационного поиска. О, казалось бы, далеких друг от друга сферах расскажет эксперт. Прямую трансляцию занятия можно будет посмотреть на M24.ru.
Спикер "Методов машинного обучения в физике элементарных частиц" пояснит, почему важны междисциплинарные исследования и как ученые из разных областей знаний добиваются совместных результатов.
Лектором станет руководитель совместных проектов "Яндекс" - ЦЕРН Андрей Устюжанин. Он проиллюстрирует рассказ интересной информацией об экспериментах Большого Адронного Коллайдера.
- Когда: 27 октября в 19.30
- Кто: руководитель совместных проектов "Яндекс" - ЦЕРН Андрей Устюжанин
- О чем: о физике элементарных частиц и поиске информации
- Кому смотреть: всем любознательным
Начало трансляции - в 19.30. Запись будет выложена на нашем сайте.
