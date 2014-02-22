Египтолог расскажет о тайнах древних гробниц

Фото: experimentanium.ru

22 февраля в Музее занимательных наук "Экспериментаниум" расскажут о тайнах древних пирамид и других загадках Египта. Онлайн-трансляцию занятия проведет сетевое издание M24.ru.

Лекцию "В тени пирамид: как разгадывают тайны древних гробниц и что еще можно найти в Египте?" прочтет египтолог и кандидат исторических наук Максим Лебедев. Он также является научным сотрудником Института востоковедения РАН и преподавателем Центра египтологии имени Голенищева (РГГУ). Слушатели узнают о том, что археологи находят на египетских раскопках, от ученого, который лично принимал в них участие.

Начало трансляции – в 17.30.

Трансляция завершена.