Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 февраля 2014, 11:01

Спорт

Египтолог расскажет о тайнах древних гробниц

Фото: experimentanium.ru

22 февраля в Музее занимательных наук "Экспериментаниум" расскажут о тайнах древних пирамид и других загадках Египта. Онлайн-трансляцию занятия проведет сетевое издание M24.ru.

Лекцию "В тени пирамид: как разгадывают тайны древних гробниц и что еще можно найти в Египте?" прочтет египтолог и кандидат исторических наук Максим Лебедев. Он также является научным сотрудником Института востоковедения РАН и преподавателем Центра египтологии имени Голенищева (РГГУ). Слушатели узнают о том, что археологи находят на египетских раскопках, от ученого, который лично принимал в них участие.

Начало трансляции – в 17.30.

Трансляция завершена.

Сайты по теме


Сюжет: Лекции на M24.ru: смотрите скоро
трансляции Египет Экспериментаниум смотреть онлайн на m24.ru

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика