Трансляция: лекция доцента МПГУ об электростатике и свойствах зарядов

Фото: ТАСС / Карпов Сергей

Во вторник, 13 января, состоится лекция культурно-просветительского центра "Архэ" из курса "Физика в прошлом и настоящем". Читает доцент кафедры общей и экспериментальной физики ИФТИС МПГУ Владимир Сперантов. Тема: "Электромагнитное взаимодействие".

Лектор расскажет о поле неподвижных и покоящихся зарядов, о проводниках и диэлектриках, а также об электростатике и свойствах зарядов.

Прямую трансляцию смотрите на этой странице, начало в 19.00.