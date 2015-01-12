Трансляция: лекция доцента МПГУ об электростатике и свойствах зарядов

Фото: ТАСС / Карпов Сергей
Во вторник, 13 января, состоится лекция культурно-просветительского центра "Архэ" из курса "Физика в прошлом и настоящем". Читает доцент кафедры общей и экспериментальной физики ИФТИС МПГУ Владимир Сперантов. Тема: "Электромагнитное взаимодействие".
Лектор расскажет о поле неподвижных и покоящихся зарядов, о проводниках и диэлектриках, а также об электростатике и свойствах зарядов.
Прямую трансляцию смотрите на этой странице, начало в 19.00.
- Когда: 13 января
- Кто: доцент МПГУ Владимир Сперантов
- Что: лекция об электромагнитном взаимодействии
- Кому смотреть: любителям физики и просто любознательным людям