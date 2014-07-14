Московский ЦСКА покинули два хоккеиста

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Столичный ЦСКА расстался с двумя хоккеистами, которые перешли в тольяттинскую "Ладу". Клуб из Самарской области пополнили Дмитрий Огурцов и Александр Шаров, сообщает официальный сайт "Лады".

Взамен москвичам, которым принадлежали права на каждого из спортсменов, получил право выбора на драфте 2016 года во втором раунде.

Защитник Огурцов в минувшем сезоне выступал за ЦСКА, краснодарскую "Кубань" и "Красную Армию". Нападающий Шаров играл за "Красную Армию".

Напомним, "Лада" станет одним из четырех новичков следующего сезона КХЛ. Помимо нее чемпионат пополнится финским "Йокеритом", норвежской "Волеренгой" и ХК "Сочи".