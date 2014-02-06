В 2014 году Москва закупит более 40 новых дорожных камер

Фото: ИТАР-ТАСС

Более 40 камер фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения появятся на столичных дорогах в этом году. Они предназначены для измерения скорости и контроля выделенной полосы общественного транспорта, говорится на сайте информационного центра правительства Москвы.

Как уточняется, контрактом предусмотрена закупка 44 подобных комплексов. Устанавливать камеры будут в первом квартале года.

При тех же функциональных возможностях стоимость новых камер по сравнению с уже имеющимися существенно ниже. А их небольшой размер заметно упрощает выполнение монтажных работ и, как следствие, снижает стоимость этих работ.

Места установки камер фото- и видеофиксации определит ГИБДД.

Добавим, комплексы смогут распознавать грязные автомобильные номера с минимальной погрешностью. Кроме того, они будут учитываться более 280 типов регистрационных знаков, включая номера всех регионов России, СНГ, Балтии и США, а также 20 стран Европы и пяти государств Латинской Америки.