Таможня планирует проверять автомобили на санкционные товары

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин
Федеральная таможенная служба России просит правительство разрешить ведомству самостоятельно проверять автомобили на предмет перевозки санкционных и находящихся под запретом товаров.
В настоящее время ФТС имеет право останавливать автомобили для проверки только в зонах таможенного контроля. Предполагается, что поправки к федеральному закону позволят "в полной мере обеспечивать соблюдение запретов, вводимых президентом и правительством".
Отметим, накануне Россельхознадзор заявил, что дефицита продуктов из "санкционного" списка на прилавках столичных магазинов не наблюдается. Кроме того, по словам замглавы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям Дмитрия Васина, "серых" схем ввоза запрещенной продукции в столичный регион на данный момент практически не существует.
Ранее M24.ru сообщало, что столичное правительство представило меры для борьбы с кризисом. Так, оно ведет мониторинг ситуации на продовольственном рынке, а также проводит переговоры с поставщиками зарубежных стран, которые расширяют поставки своих продуктов для столицы.
Кроме того, расширяются и поставки продовольствия из субъектов России, в том числе на специально организованные для этого региональные ярмарки. Для распределения продуктов был открыт логистический центр "ФУД СИТИ" на Калужском шоссе.
Ссылки по теме
Что касается перспектив импортозамещения, то власти будут и дальше развивать транспортную инфраструктуру на основе отечественных технологий. Это касается транспортного машиностроения, фармацевтического производства и пищевой промышленности.
Для развития этих производств используется механизм "льготы в обмен на инвестиции" - предоставление налоговых льгот резидентам московских технополисов и технопарков при условии инвестирования в создание новых производств.
Кроме того, правительство будет участвовать в создании индустриальных парков для размещения там современных промышленных производств.