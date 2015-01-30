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Москва 24

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Политика

30 января 2015, 19:02

Таможня планирует проверять автомобили на санкционные товары

товары продукты таможня санкции власть

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Федеральная таможенная служба России просит правительство разрешить ведомству самостоятельно проверять автомобили на предмет перевозки санкционных и находящихся под запретом товаров.

В настоящее время ФТС имеет право останавливать автомобили для проверки только в зонах таможенного контроля. Предполагается, что поправки к федеральному закону позволят "в полной мере обеспечивать соблюдение запретов, вводимых президентом и правительством".

Отметим, накануне Россельхознадзор заявил, что дефицита продуктов из "санкционного" списка на прилавках столичных магазинов не наблюдается. Кроме того, по словам замглавы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям Дмитрия Васина, "серых" схем ввоза запрещенной продукции в столичный регион на данный момент практически не существует.

Куда жаловаться на завышенные цены на продукты и бензин

Ранее M24.ru сообщало, что столичное правительство представило меры для борьбы с кризисом. Так, оно ведет мониторинг ситуации на продовольственном рынке, а также проводит переговоры с поставщиками зарубежных стран, которые расширяют поставки своих продуктов для столицы.

Кроме того, расширяются и поставки продовольствия из субъектов России, в том числе на специально организованные для этого региональные ярмарки. Для распределения продуктов был открыт логистический центр "ФУД СИТИ" на Калужском шоссе.

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Что касается перспектив импортозамещения, то власти будут и дальше развивать транспортную инфраструктуру на основе отечественных технологий. Это касается транспортного машиностроения, фармацевтического производства и пищевой промышленности.

Для развития этих производств используется механизм "льготы в обмен на инвестиции" - предоставление налоговых льгот резидентам московских технополисов и технопарков при условии инвестирования в создание новых производств.

Кроме того, правительство будет участвовать в создании индустриальных парков для размещения там современных промышленных производств.

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