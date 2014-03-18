Экономические санкции не повлияют на поставки продуктов - Немерюк

Фото: ИТАР-ТАСС

Москве не грозят сбои поставок продовольственных товаров из стран НАТО, в случае ввода экономических санкций против России. При необходимости удовлетворить спрос власти перейдут к закупкам в других государствах, заявил глава департамента торговли столицы Алексей Немерюк на пресс-подходе в правительстве Москвы.

"Думаю, что вариант с отказом наших партнеров по поставкам продовольствия от исполнения обязательств является фактически нереальным", - сказал Немерюк.

По его словам, Москва закупает за рубежом до 60 процентов мяса. Однако основными поставщиками выступают страны БРИКС (Бразилия, Китай, Индия, Южная Африка), а не государства, входящие в НАТО.

"Мы немного зависим от Турции по поставкам овощей и фруктов, от европейских стран - по ягодам и фруктам, но у нас предусмотрены запасные каналы", - сказал Немерюк.

Чиновник добавил, что все виды продовольственных товаров можно закупать на других рынках. Таким образом снижается зависимость Москвы от поставок продуктов из стран блока НАТО.

Он подчеркнул, что московские власти не заинтересованы в разрыве торговых отношений с европейскими партнерами. "Им тоже нужно реализовывать свою продукцию. Но в случае эмбарго, мы можем начать поставки из Средней Азии, где ассортимент товаров такой же", - сказал Немерюк.

Также Немерюк отметил, что ягоды можно закупать не в Польше, а в Сербии, а поставки куриного мяса организовать из стран СНГ. "Кроме того, у нас по курице имеются собственные резервы, позволяющие обойтись без импортной продукции", - отметил глава департамента.