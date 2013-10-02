За производство товаров с иностранными названиями придется доплачивать

Товары с иностранными названиями планируют обложить налогом

Власти планируют обложить дополнительным налогом производство товаров с иностранными названиями. Госдума подготовила законопроект, который обяжет российских производителей доплачивать за изготовление товаров, чьи названия – иностранные.

Предпринимателями давно было замечено, что россияне отдают предпочтение именно товарам, чьи названия написаны на иностранном языке – даже если они сделаны в России.

Именно поэтому отечественных брендов, именования которых написаны не на русском языке, с каждым годом появляется на рынке все больше.