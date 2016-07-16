Торговый центр на юго-западе Москвы эвакуирован после угрозы взрыва

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Посетителей торгового центра "Гагаринский" на юго-западе столицы эвакуируют после анонимного сообщения о бомбе, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Из центра эвакуировано более 800 человек. На данный момент помещение проверяют кинологи.

Торговый центр расположен по адресу: улица Вавилова, дом 3.

В конце июня поступило подобное сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в торговом центре "Авиапарк". Все посетители были эвакуированы с территории центра.

Бомбу в "Авиапарке" не обнаружили. Оперативники проверили здание на Ходынском бульваре и выяснили, что угрозы взрыва там нет.

Записку с соответствующим предупреждением, в следствии которого люди с территории торгового центрам "Авиапарк" были эвакуированы, нашли в магазине "Ашан".