В Подмосковье обрушился строящийся торговый центр

Фото: ИТАР-ТАСС

При строительстве торгового центра в подмосковном Раменском обрушилась строящаяся конструкция. В результате ЧП травмы получили двое рабочих.

Как сообщает пресс-служба комитета по труду и занятости населения Подмосковья, опалубка обрушилась около 00.25. Пострадавшие были госпитализированы в травматологическое отделение центральной районной больницы Раменского, один рабочий после оказания медицинской помощи отпущен.

"В оперативно-дежурную смену ГУ МЧС по Московской области поступило сообщение об обрушении бетонной опалубки в строящемся здании на пересечении улиц Красноармейская и Первомайская. На место были направлены оперативно-спасательные подразделения", - рассказал каналу "Москва 24" сотрудник пресс-службы подмосковной службы спасателей.