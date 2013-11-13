Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 ноября 2013, 12:23

Экономика

В Подмосковье обрушился строящийся торговый центр

Фото: ИТАР-ТАСС

При строительстве торгового центра в подмосковном Раменском обрушилась строящаяся конструкция. В результате ЧП травмы получили двое рабочих.

Как сообщает пресс-служба комитета по труду и занятости населения Подмосковья, опалубка обрушилась около 00.25. Пострадавшие были госпитализированы в травматологическое отделение центральной районной больницы Раменского, один рабочий после оказания медицинской помощи отпущен.

"В оперативно-дежурную смену ГУ МЧС по Московской области поступило сообщение об обрушении бетонной опалубки в строящемся здании на пересечении улиц Красноармейская и Первомайская. На место были направлены оперативно-спасательные подразделения", - рассказал каналу "Москва 24" сотрудник пресс-службы подмосковной службы спасателей.

Сайты по теме


торговые центры пострадавшие обрушения чп мо

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика