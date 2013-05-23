Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 мая 2013, 14:08

Экономика

В жару москвичи съедают 200 тонн мороженого в день

Фото: ИТАР-ТАСС

В жаркий летний день жители столицы способны съесть около 200 тонн мороженого, а в прохладный – порядка 120 тонн. Об этом рассказал на пресс-конференции глава московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк

Дефицита в мороженом в столице в этом году не будет. По словам Алексея Немерюка, в дополнение в существующим 970 киоскам с лакомством в столице установят 171 точку по продаже мороженого. Еще 80 точек будут размещены для реализации мороженого и прохладительных напитков.

Напомним, в преддверии Международного дня защиты детей в столичном парке "Сокольники" пройдет традиционный праздник "День мороженого". Здесь 1 и 2 июня можно будет не только попробовать разные сорта продукта, но и узнать историю его появления.

торговля продукты мороженое экономика и предпринимательство

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика