21 марта 2013, 10:38

Метрополитен сдаст дополнительные площадки для торговли

Столичный метрополитен откроет дополнительные торговые площади

Московский метрополитен сдаст в аренду дополнительные площадки для торговли. Более 130 точек откроют уже в этом году.

"Небилетные" доходы столичного метрополитена сейчас составляют всего лишь 3,6%, а к 2020 году их хотят увеличить почти в 10 раз - до 33 миллиардов рублей в год, сообщает телеканал "Москва 24".

Площадки для торговли появятся на транспортно-пересадочных узлах. У входов на станции метрополитен планирует построить торговые центры и будет сдавать их в аренду сетевым компаниям.

По замыслу властей, такие меры помогут метрополитену не увеличивать плату за проезд. Новая концепция коммерческих услуг в "подземке" будет готова в 2014 году.

