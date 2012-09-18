Эксперты прогнозируют рост цен на мясо птицы в России

Фото: ИТАР-ТАСС

Цены на мясо птицы в России в ближайшем будущем будут расти. Это произойдет, в первую очередь, из-за опережающих производство темпов потребления, прогнозирует вице-президент Международной программы развития птицеводства Альберт Давлеев.

По его словам, если в конце мая - начале июня этого года куриная тушка в России стоила 75 рублей за килограмм, то сегодня - 105 рублей за килограмм. Причем несколько сдержать рост цен позволил растущий импорт мяса птицы из Белоруссии, который с начала года составил 100 тысяч тонн, сообщает РИА Новости.

"Цены на птицу все равно будут расти - к этому нужно быть готовым, потому что все равно будет небольшой недостаток", - сказал он в рамках продовольственного форума в Москве. Поддерживать цены будет растущий спрос на мясо птицы в России, как в переработке, так и в розничном сегменте и со стороны предприятий общественного питания, пояснил Давлеев.

По словам эксперта, в течение ближайшего года цены будут расти более быстрыми темпами, чем в этом году. "Потому что сейчас многие птицеводы живут на кормах прошлого урожая. Нынешний урожай гораздо более скудный, кроме того есть экспорт. Скорее всего, стоимость корма будет приближаться к 10 тысячам за тонну, а то и больше", - добавил он.

"Крупные ритейлеры уже не знают, откуда привозить птицу, в каком регионе ее взять, потому что остатки на складах в три раза меньше в среднем по России, чем они были год назад, и в четыре раза меньше, чем они были три года назад", - отметил Давлеев, уточнив, что речь идет о целой тушке.

В целом потребление мяса птицы в России к 2020 году, как считает Давлеев, может вырасти до 40 килограммов в год на душу населения с 26 килограммов в 2012 году.

"Мы пока насыщаем внутренний рынок, а в экспортном потенциале пока возьмем каникулы", - заметил Давлеев.