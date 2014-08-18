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Экономика

18 августа 2014, 19:55

Из-за жары продажи мороженого в Москве поднялись на 20 процентов

торговля дизайн статистика продукты рынки продажи ярмарки киоски мороженое магазины экономика и предпринимательство

Фото: M24.ru

В Москве и Подмосковье за последние 2 месяца продажи мороженого выросли на 20 процентов, сообщает в понедельник "Агентство "Москва" со ссылкой на гендиректора Союза мороженщиков России Валерия Елхова.

"В этом году все-таки было очень тепло и в большинстве регионов продажи мороженого выросли. В частности, в Москве и Подмосковье за последние два месяца рост составил 20 процентов", - отметил Елхов.

Он добавил, что высокий рост продаж мороженого был зафиксирован в летом 2010 года (примерно на 30 процентов), тогда в столице наблюдалась аномальная жара.

Ранее M24.ru сообщало, что в Москве собираются заменить серые и невзрачные киоски с мороженым на яркие и современные. Облик ларьков разработают дизайнеры, новые торговые объекты должны появиться на улицах города уже летом будущего года.

В департаменте торговли и услуг города уверены, что существующие в Москве стационарные и мобильные киоски с мороженым "не удовлетворяют архитектурным и техническим требованиям".

"Москва в цифрах": Продажа мороженого в столице

Напомним, что этим летом в столице появились первые велоприлавки с мороженым. 1 июня они начали курсировать в парке "Сокольники". В августе мобильные точки продажи сладкого лакомства были презентованы в Новопушкинском сквере.

Москвичи ежедневно съедают около 200 тонн мороженого

По данным мониторинга, ежедневно жители столицы съедают около 200 тонн мороженого. А в год на каждого горожанина приходится в среднем около 5 килограммов. Больше всего москвичи любят мороженое в вафельных стаканчиках. Ему отдают предпочтение 38 процентов столичных жителей. Вторую строчку занимает эскимо на палочке - 22 процента. Замыкают тройку лидеров брикеты в вафлях.

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