В Москве могут закрыть 20 рынков в некапитальных сооружениях

Фото: ТАСС

До конца года в столице могут закрыть до 20 из 53 существующих рынков, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.

По его словам, это произойдет, если Госдума не примет закон о переносе сроков их закрытия на более позднее время.

"Если Госдума не примет закон о переносе сроков закрытия рынков, расположенных в некапитальных сооружениях, к концу года 20 рынков из 53 существующих вынуждены будут закрыться", - пояснил Немерюк.

Глава ведомства напомнил, что согласно федеральному закону "О розничных рынках", к 1 января 2015 года все рынки в некапитальных сооружениях (за исключением сельскохозяйственных) в столице должны закрыться.

Он добавил, что объемы рыночной торговли в столице продолжают снижаться: "Объемы рыночной торговли в Москве сейчас составляют около 18%, три года назад этот показатель составлял 21%".

Немерюк также рассказал, что каждый день в столице изымается до 3 тысяч бутылок нелегально продаваемого алкоголя.

"В Москве работает опергруппа, которая ежедневно изымает от 1 тысячи до 3 тысяч бутылок. Речь идет об алкоголе, который продается нелегально, то есть без необходимых документов, без наличия лицензий или без акцизных марок", - подытожил Немерюк.