10 апреля 2015, 19:24

Экономика

Обувной магазин Porta 9 открылся на Садовой-Триумфальной улице

Фото: blog.porta9.ru

10 апреля на Садовой-Триумфальной улице (дом 4/10) открылся первый обувной концепт-стор Porta 9.

В бренд-лист Porta 9 вошла обувь европейских марок Senso, Miista, Anthony Miles, Emma Go и других, ранее не представленных на российском рынке. Ценовой диапазон концепт-стора позволяет купить пару от двух до 16 тысяч рублей. Кроме обуви, в Porta 9 можно будет приобрести сумки, украшения и аксессуары.

Создателями магазина стали Алеко Илиопуло, ранее занимавшийся маркетингом в сети обувных магазинов "Эконика", блогер Катя Бутко и байер Fashion Galaxy Александра Савельева.

торговля обувь вещи Porta 9

