Грузинский мед появится на московских прилавках уже в мае

В Россию возвращаются грузинские продукты

Вслед за "Боржоми" и винами российские власти дали зеленый свет грузинским фруктам, овощам и другим продуктам питания. После майских праздников на прилавках московских магазинов должен появиться грузинский мед, затем вино, минеральные воды, овощи и фрукты, а к осени москвичи смогут купить грузинские цитрусовые и фундук.

Запрет на ввоз в страну грузинских продуктов всупил в силу в 2006 году в связи с нарушениями санитарно-эпидемиологических норм. Однако официальный Тбилиси назвал запрет политически мотивированным.

Возможность возвращения грузинских вин, "Боржоми", фруктов и орехов на российский рынок появилась после смены правительства республики.