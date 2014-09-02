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Мэр Москвы

02 сентября 2014, 15:18

Сергей Собянин открыл первый столичный агрокластер

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На Калужском шоссе открылся первый российский агрокластер Food City

Сергей Собянин открыл первый российский агрокластер "Фуд Сити", расположенный на Калужском шоссе в 1 километре от МКАД. Как отметил мэр, новые агрокластеры, оснащенные современным оборудованием, со временем заменят устаревшие плодоовощные базы и склады.

"Базы и склады, которые пока работают в Москве (всего их более 50-ти), создают значительные транспортные неудобства для города. Благодаря появлению агрокластеров крупногабаритный грузовой транспорт, доставляющий свежую продукцию в столицу, будет разгружаться за МКАД. Дальше продовольствие пойдет в город уже легкими грузовиками", - отметил Сергей Собянин.

По его словам, новый агрокластер позволит повысить качество свежих продуктов на столичных прилавках, а также будет способствовать снижению темпов "продовольственной инфляции".

"Сегодня, мы уже видим, здесь начали "подходить" товары из Азербайджана, Турции, регионов России. Важно, чтобы торговали без посредников, в цивилизованной обстановке оптовики находили своих покупателей не в центре столицы, а в Москву товар завозился небольшими партиями, непосредственно в магазины и рестораны", - рассказал мэр.

"Москва в цифрах": 3 крупных агрокластера появятся вокруг Москвы

Объект располагается на участке площадью почти 85 гектаров и объединяет торговые строения, офисно-гостиничные здания, складские комплексы, а также парковки для грузового и легкового транспорта.

В двухэтажном здании общей площадью 246 тысяч квадратных метров находится зона оптовой торговли мясной и молочной продукцией, рыбой, алкоголем и цветами. В здании также разместятся кафе и рестораны, отделения банков и банкоматы.

Кроме того, на территории "Фуд Сити" располагаются павильоны общей площадью 50 тысяч квадратных метров, предназначенные для оптовой торговли овощами, фруктами и мясом прямо из грузовиков. Центральная зона павильона представляет собой широкую галерею, позволяющую передвигаться по территории со специальными тележками и автопогрузчиками.

Строительство агрокластеров в Москве

В ближайшее время на территории агрокластера начнут работу офисно-деловой центр общей площадью в 31 тысячу квадратных метров, гостиничный комплекс более чем на 650 мест, а также складские комплексы для поставщиков, работающих с крупными торговыми центрами.

Москва является крупнейшим потребителем продовольствия в стране - суточная потребность столицы в продовольствии составляет 33 тысячи тонн. При этом, чтобы снабжать Москву и близлежащие регионы свежими продуктами, необходимо построить 3-4 современных агрокластера.

Фото: Агентство "Москва"

Впервые о решении создавать около Москвы крупные оптовые рынки с логистическими центрами власти сообщили весной 2012 года. Эти агропродовольственные кластеры должны обеспечить для фермеров вход на столичный рынок, сократить количество звеньев между производителем продовольствия и конечным потребителем и уменьшить издержки магазинов на 30-40%.

Тогда власти планировали привлечь в качестве арендаторов предприятия Новогородской, Тамбовской, Калужской, Рязанской и Смоленской областей.

Агрокластеры столицы


Всего в Москве предполагается построить несколько крупных агрокластеров. Со стороны западного направления в поселении Марушкинское кластер займет площадь около 30 гектаров. В год через комплекс пройдет около 600 тысяч тонн продукции. При этом его пропускная способность составит 2 тысячи машин в сутки.

На северном направлении агрокластер разместится в Молжаниновском районе и займет 227 гектаров. Товарооборот составит более одного миллиона тонн в год, а пропускная способность - 4 тысячи машин в сутки. Этот агрокластер уже находится на стадии проекта планировки.

Подобные торгово-логистические комплексы будут включать себя множество строений различной направленности, в числе которых: доки для разгрузки – погрузки, склады, административные здания, гостиницы для водителей фур.

В столице планируется построить несколько крупных агрокластеров

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Отметим также, что в июле Сергей Собянин внес на рассмотрение Мосгордумы законопроект, согласно которому столичное правительство будет предоставлять льготы владельцам агропромышленных кластеров, организующим хранение, переработку и оптовую продажу продуктов с использованием современной материально-технической базы и применением принципов логистики.

Так, в Москве могут появиться управляющие компании агрокластеров. При регистрации подобной компании к ее руководству будут предъявляться определенные требования, в числе которых - использование современных технологий и методов логистики. Управляющая компания будет координировать деятельность предприятий, размещенных на территории кластера, и организовывать логистические услуги.

Напомним, что 7 августа Москва объявила о полном запрете на поставки ряда продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США. Это стало ответом на санкции, которые Запад ввел против России из-за событий на Украине.

Россия нашла замену европейским и американским продуктам

В свою очередь в Минсельхозе заявили, что овощи и фрукты в Россию могут поставлять Азербайджан, Узбекистан, Армения и Таджикистан. Свою продукцию могут предоставить также Киргизия, Турция, Иран и Сербия. Кроме того, Марокко, Египет, Иран нуждаются в нашем зерне и растительном масле. Россия, в свою очередь, может получать овощи, фрукты, ягоды и цитрусовые. В ведомстве также отметили желание стран Латинской Америки увеличить поставки продовольствия.

В Минсельхозе уверены, что введенные запреты не приведут к дефициту и росту цен на продукты. Проблемы могут возникнуть только с "очень дорогими сырами из Италии и Франции, с устрицами и мидиями", что не критично для страны.

Сюжет: Как живет столица

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