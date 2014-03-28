Форма поиска по сайту

28 марта 2014, 17:20

Экономика

Мосэнергосбыт объявил о продаже долгов на 800 млн рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

Мосэнергосбыт начал публичную продажу просроченной задолженности.

Как сообщает пресс-служба компании, сегодня общая сумма долгов, выставленных на продажу, составляет более 820 миллионов рублей.

"В списке лотов сделок по уступке прав требований числятся следующие компании: ЗАО "СУ-155", ООО "Производственно-строительная фирма "Строймонтаж", ООО "Системы жизнеобеспечения", ОАО "Серп и Молот", МУП "Водоканал", предприятия жилищно-коммунального хозяйства Москвы и Московской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у Мосэнергосбыта уже есть положительный опыт продаже просроченной задолженности за электроэнергию в качестве меры по работе с дебиторской задолженностью.

В 2011-2013 году компания совершила сделки по уступке прав требований на совокупную сумму около 900 миллионов рублей. Среди прочего были проданы долги ОАО "ЗИЛ", ОАО "ЦИТЭО", а также энергосбытовых компаний Северного Кавказа и предприятий ЖКХ Московской области.

По состоянию на 1 марта 2014 года объем просроченной задолженности со стороны клиентов Мосэнергосбыта превысил 12 миллиардов рублей.

торги задолженности Мосэнергосбыт

