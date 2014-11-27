Форма поиска по сайту

27 ноября 2014, 10:00

Экономика

Пресс-конференция: Наталья Сергунина - о проекте "Биржа торгов"

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Департамент города Москвы по конкурентной политике запускает проект "Биржа торгов", который запланирован в качестве визуализации столичной контрактной системы. Целью является создание консультационно-торговой площадки на территории ВДНХ. В четверг, 27 ноября, состоится пресс-конференция, на которой будет представлена "Биржа торгов".

В мероприятии примут участие заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина, руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев, руководитель департамента информационных технологий города Москвы Артем Ермолаев, генеральный директор ГБУ "Малый бизнес Москвы" Александр Богза и предприниматель Ян Гольдин.

Прямую трансляцию смотрите на этой странице, начало в 10.00

  • Когда: 27 ноября
  • Кто: Наталья Сергунина, Геннадий Дегтев, Артем Ермолаев, Александр Богза, Ян Гольдин
  • Что: презентация проекта "Биржа торгов"
  • Кому смотреть: интересующимся

