05 апреля 2013, 10:49

Экономика

На Московской бирже открыли торги китайским юанем

Фото: ИТАР-ТАСС

До конца года Московская биржа планирует запустить торги валютными парами британский фунт / рубль и швейцарский франк / рубль. Об этом пишет газета "Ведомости".
Также к лету биржа планирует запустить торги фьючерсами на валютные пары доллар США / швейцарский франк и иена.

В настоящее время на Московской бирже торгуются три пары валют. Помимо доллара и евро на торги, которые длились один час в день, был запущен и китайский юань. С апреля он уже торгуется на таких же условиях, как доллар и евро.

Сейчас основными поставщиками юаней являются маркетмейкеры - китайские банки, а основными покупателями - банки, проводящие расчеты в юанях под торговые контракты их клиентов с китайскими партнерами.

