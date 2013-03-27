Форма поиска по сайту

Экономика

"РГ": Минтранс предлагает вновь повысить акцизы на топливо

Фото: ИТАР-ТАСС

Акцизы на бензин могут поднять еще на 3 рубля до 2016 года. Собранные средства пойдут на ремонт и строительство региональных автодорог, сообщил замминистра транспорта Олег Белозеров.

По расчетам Минтранса, на эти цели необходимо не менее чем на 800 миллиардов рублей в год пополнять региональные дорожные фонды.

Однако в ведомстве подсчитали, что в этом случае придется поднять акциз на топливо сразу на 6 — 8 рублей, что наверняка будет весьма ощутимо для автолюбителей.

В связи с этим предлагается поднимать акциз на рубль в год, таким образом, за три года ставка вырастет на три рубля, пишет "Российская газета".

Напомним, ранее глава Минэнерго России Александр Новак сообщил, что эксперты прогнозируют рост цен на бензин уже в этом году на 13% - 14%. Министр отметил, что правительство постарается следить за тем, чтобы процесс подорожания топлива происходил постепенно.

Указывалось также, что первая волна роста цен может начаться уже весной. В частности, с марта начинается так называемый сезон высокого спроса, а затем будут проводиться ремонтные работы на ряде крупных нефтеперерабатывающих заводов, из-за чего сократится выпуск топлива.

топливо акцизы свежая пресса

