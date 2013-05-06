Акцизы на бензин могут вырасти вдвое к 2016 году

К 2016 году акцизы на топливо планируют повысить в два раза

Аналитики прогнозируют заметный рост цен на бензин к 2016 году. Акцизы на топливо к этому времени планируется повысить примерно в два раза. Налоговая нагрузка на бензин класса "Евро-5" тогда составит 10 тысяч рублей с одной тонны. Для сравнения, сейчас она - чуть больше 5 тысяч.

Кроме того, уже в этом году начнет действовать запрет на топливо класса "Евро-2", в 2015 это коснется "Евро-3", а в 2016 - "Евро-4". Таким образом, минимально допустимым топливом к этому времени станет бензин класса "Евро-5".

Напомним, ранее заместитель министра финансов Сергей Шаталов заявил, что бензин в России, напротив, может подешеветь на 2-3 рубля. По его словам, на моторное топливо класса "Евро-4" и "Евро-5" сейчас действует льготная ставка акцизов, а вот конечная цена рассчитывается, исходя из более высокой ставки на топливо класса "Евро-3". Таким образом, нефтяники, по мнению замминстра, завышают цену примерно на 10 процентов. И в этом случае нужно или поднимать ставку акцизов, или снижать стоимость бензина.

В то же время замглавы Федеральной антимонопольной службы России Анатолий Голомолзин считает, что цены на бензин будут расти темпами, близкими к инфляции.