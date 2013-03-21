"РБК daily": От террористов защитят места, где бывает более 50 человек

Фото: ИТАР-ТАСС

Новые поправки в закон о противодействии терроризму впервые определяют, что такое "место массового пребывания". Такой статус получат только те места, где одновременно собирается не менее 50 человек.

Кроме того, полицейские пропишут уголовную ответственность для муниципальных чиновников и владельцев кинотеатров и ресторанов за непредотвращение терактов, пишет "РБК daily".

Под новые требования подпадут все кинотеатры, театры, концертные залы, большинство ресторанов. Предлагается установить дополнительные меры защиты от террористических угроз – это составление паспорта безопасности на такие объекты, а также усиление охраны при введении режима контртеррористической операции.

За плохую организацию безопасности предлагается взимать крупный штраф, размер которого сейчас обсуждается. Но совершенный теракт на объекте повлечет уголовную ответственность чиновников и владельцев заведений.

Вместе с тем эксперты недоумевают, как чиновники будут измерять помещения и уличные места для присвоения им нового статуса. В качестве примера приводится кафе, в котором 7 столиков и 30 посадочных мест, и где по выходным проводятся дискотеки, и количество посетителей может достигать нескольких сотен человек.