Медведев допустил ограничение международных перелетов

При определенных условиях Россия может ограничить международные перелеты, как это произошло в случае с Египтом. Как сообщает "Интерфакс", такую возможность не стал исключать Дмитрий Медведев. Однако премьер рассчитывает, что до этого не дойдет.

"Я не могу исключить, что в какой-то ситуации мы вынуждены будем рассмотреть подобные вопросы и по другим направлениям, по другим странам, но пока это не сделано. Хотелось бы надеяться, что этого не произойдет", – сказал Медведев на пресс-конференции по итогам саммита АТЭС.

Он отметил, что до тех пор, пока нет очевидных проблем, маршруты закрываться не должны. "С одной стороны, мы должны следить за безопасностью, но, с другой, должна быть достаточно четкая информация о том, что происходит, хотя разговоры об этом идут", – добавил Медведев.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что вопрос об ограничениях перелетов прорабатывает МИД. Правда, спустя некоторое время министерство опровергло эту информацию. По словам замглавы МИДа Олега Сыромолотова, обстановка в мире пока не дает оснований закрывать перелеты в Европу.

Напомним, 6 ноября директор ФСБ Александр Бортников по результатам заседания Национального антитеррористического комитета предложил Владимиру Путину приостановить авиасообщение с Египтом до выяснения причин крушения Airbus A321. Предложение было одобрено президентом.

Позже крушение Airbus A321 объявили террористическим актом. По словам Бортникова, эксперты нашли среди обломков и в багаже следы взрывчатки – бомба сработала во время полета. Руководитель ведомства отметил, что сработало самодельное взрывное устройство мощностью до килограмма в тротиловом эквиваленте.